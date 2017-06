Vineri La Alassio in Italia ,Romania a cucerit titlul de Campioana a Europei de Sud, prin perechea de dansatori Alexandru Miculescu – Andra Pacurar la sectiunea Adult Latino, competitie care s-a desfasurat in cadrul „ALASSIO INTERNATIONAL OPEN CHAMPIONSHIP” 23-25 iunie 2017!

Astfel, dupa prima zi de competitie, sportivii romani au obtinut rezultate remarcabile la competitia italiana:

Alexandru Miculescu – Andra Pacurar locul 1 – Campionatul Europei de Sud, Adult Latino

Adult Latin

The following results are from the WDSF South European Championship taken place in Alassio – Italy on 23 June 2017 RANKING FINAL

RANK COUPLE COUNTRY START #

1.Miculescu Ionut Alexandru – Pacurar Andra//ROU

2.Vincenzo Termini – Elisa De Belardini//ITA

3.Bojan Lazareski – Sarah Karakatsanis//SRB

4.Thomas Vernay – Laure Galy//FRA

5.Marc Aeschlimann – Corina Masciadri//SUI

6.cosimo Pietro Gargiullo – Miriam De Cicco//ITA

Alte rezultate :

Eduard Coman – Irina Tudorache locul 1 – WDSF Open U21 Latino

Tudor Muresan – Ana Precup locul 2 – WDSF Open Youth 10 Dansuri

Rares Teletin – Elena Constandache locul 5 –

Stefan Padurariu – Anastasia Herman locul 1 – WDSF Open Juv 2 Dansuri

Razvan Zaharia – Ana Maria Tarzianu locul 2 – WDSF Open Juv 2 Dansuri

Din partea Romaniei a arbitrat Mircea Gavrila – arbitru international WDSF