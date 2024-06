România a participat în premieră, în perioada 11-15 iunie a.c., cu pavilion național constituit din 8 companii, la expoziția internațională Seoul Food 2024, una din cele mai mari expoziții de produse agroalimentare din lume. Participarea a fost posibilă prin efortul comun al Agenției Române pentru Investiții și Comerț Exterior (ARICE) și al organizației interprofesionale Inter-Bio, membră IFOAM-EU (Organic Europe).

În cuvântul de deschidere, ambasadorul UE în Republica Coreea, doamna Maria Castillo Fernandez, a salutat prezența exportatorilor români, alături de alți producători din țări membre ale Uniunii Europene, în cadrul programului european de promovare a produselor agroalimentare. Aceasta a vizitat standul României fiind impresionată de calitatea, diversitatea și autenticitatea ofertei de export, preponderentă în produse ecologice.

Expozanții, cu produse în majoritate certificate organic, au fost firme producătoare de vin (Velvet Winery și Domeniile Franco-Române), produse din carne (Cocorico), produse din alune (Agrind), cereale ecologice (Agro Danubius Trading), miere ecologică (Herta), gastronomie (Bluana), ceaiuri și produse din plante (Evolet) și produse ecologice din cătină (Bio Cătina).

De asemenea, domnul Cezar Armeanu, Ambasador al României în Republica Coreea, a discutat cu expozanții și a apreciat participarea românească, analizând împreună cu aceștia căi de continuare a acestor prime inițiative de prezență pe piața coreeană.

Inter-Bio a integrat, într-o concepție atractivă și funcțională de design al standului, aspectele de autenticitate și cel de produs organic sănătos și certificat la standardele internaționale în domeniu. De asemenea, Asociația Inter-Bio și Ambasada UE din Seoul au depus eforturi ca unele produse expuse la stand să fie etalate și în holul central sub panoul „Country of Honour EU”.

În a doua zi a expoziției Inter-Bio a participat la seminarul „European Organic Food Workshop” organizat de secția comercială a Ambasadei UE la Seoul sub motto-ul „Colours by Europe. Tastes of Excellence”, prezentând firmele participante unei audiențe largi și avizate, consumatori, asociații de importatori, institute de cercetare și universități. Au fost organizate sesiuni de matchmaking prin rețeaua Enterprise Europe Network (EEN) unde Inter-Bio este membru activ la nivel internațional.

“Firmele prezente sunt foarte dinamice creând contacte pe o piața extrem de atractivă și pretențioasă deopotrivă, în ceea ce privește calitatea. Beneficiem de efectele acordului de liber schimb UE-Republica Coreea, precum și de implicarea rețelei de promovare a exportului acestor produse cu logo-ul „Enjoy it’s from Europe”, a declarat Costin Lianu, președinte Inter-Bio.

În cadrul întâlnirilor au fost promovate și proiecte europene relevante pentru sectorul agroalimentar și al tehnologiilor în domeniu, precum Wallachia eHub – proiect de inovare și transformare digitală, OrganicTargets4EU, Agroecology-TRANSECT, Organic Advice Network și Organic Climate Net, tematica acestora fiind similară cu preocupările companiilor și a instituțiilor de cercetare din Republica Coreea.

„În acest context, Inter-Bio va promova oportunități de inovare în cadrul programului UNIDO Global Call, FOODTECH Awards, care se va încheia în luna noiembrie a acestui an la Seul, printr-o ceremonie de premiere. Sperăm să regăsim și firme românești care intenționează să participe la concurs” a mai declarat Costin Lianu președinte Inter-Bio.