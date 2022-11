► Astăzi a început votul pentru Miss International. Împreună aducem România în top 15! Contează mult votul românilor

Reprezentanta României la Miss International 2022, Ada-Maria Ileana, este cotată foarte bine de experții în concusuri de frumusețe. Miss International este unul dintre cele 3 mari și prestigioase concursuri de frumusețe din lume (alături de Miss World și Miss Universe). Se află la a 60-a ediție și este urmărit de milioane de fani din jurul lumii. Participantele la finală promovează cu această ocazie și imaginea turistică a țării lor. Contează mult activitățile susținute de candidate de-a lungul timpului, precum acte caritabile, proiecte culturale sau organizare de evenimente. Pe de altă parte, finala Miss International este cea mai importantă competiție de Miss din acest an la care participă România.

Ada-Maria Ileana reprezintă România la cea de-a 60-a ediție a Miss International, în decembrie 2022, în Tokyo, Japonia. Finala va fi pe 13 decembrie, ora României. Ada are 25 de ani, este din București și este Master of Science în Politici Publice, la prestigioasa University College London. De 6 ani, Ada lucrează ca profesor de limba engleză, certificat de Cambridge. De la încoronarea ca Miss International România, din aprilie 2021, Ada și-a dedicat atenția și timpul promovării culturii românești. Mai mult, ea a organizat o serie de proiecte de succes, printre care amintim prezentarea caritabilă de modă „Împreună pentru fete și femei” și „Romania goes International” – prima vizită a Miss International, Bint Sireethorn, în România.

Ada Maria Ileana este prezentă în majoritatea topurilor fanilor și specialiștilor din toată lumea, top 5 – top 15. Românii trebuie să înțeleagă că, alături de marii noștri artiști sau sportivi, și competițiile Miss de top sunt extrem de importante pentru promovarea imaginii naționale, iar reprezentantele României sunt adevărate ambasadoare ale țării.

Iată cum puteți să o votați pe Ada Maria Ileana:

Descărcați aici aplicația oficială:

App Store: https://apps.apple.com/ro/app/miss-international/id1637642367

Google Play: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.choicely.miss.international&hl=en&gl=US

Căutați România în listă și votați România!

În mai 2022, organizația Miss International a anunțat că acest concurs de prestigiu urmează să revină după o pauză de doi ani, cauzată de pandemie.

Finala Miss International va avea loc pe 13 decembrie, ora 7 dimineața pentru România, respectiv ora 14.00 pentru Japonia, și va putea fi urmărită pe contul Miss International, pe Youtube – https://www.youtube.com/@MissInternationalChannel.

”Mă bucur să anunț că am ajuns în siguranță în Tokyo. Mâine, chiar pe 1 Decembrie, începe cu adevărat competiția și vom avea și o conferință de presă. Pentru că tot este Ziua României, vă invit să votați România pe aplicația oficială Miss International. Aici fac tot ce îmi stă în putere să aduc coroana acasă. M-am pregătit intens timp de un an și jumătate pentru acest concurs și mi-am dorit să aduc România aici, să o reprezint cu cinste și onoare și să aduc prima coroană de „Grand Slam” țării noastre. Vă mulțumesc foarte mult pentru susținere și vă urez un 1 Decembrie fericit”. Aceasta este declarația Adei Maria Ileana pentru România, imediat după aterizarea la Tokyo.