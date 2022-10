Reprezentanta României la Miss International 2022, Ada-Maria Ileana, este cotată foarte bine de experții în concusuri de frumusețe. Miss International este unul dintre cele 3 mari și prestigioase concursuri de frumusețe din lume (alături de Miss World și Miss Universe). Se află la a 60-a ediție și este urmărit de milioane de fani din jurul lumii. Participantele la finală promovează, cu această ocazie, și imaginea turistică a țării lor. Contează mult activitățile susținute de candidate de-a lungul timpului, precum acte caritabile, proiecte culturale sau organizare de evenimente. Pe de altă parte, finala Miss International este cea mai importantă competiție de Miss din acest an la care participă România.

Ada-Maria Ileana urmează să reprezinte România la cea de-a 60-a ediție a Miss International, în decembrie 2022, în Tokyo, Japonia. Ada are 25 de ani, este din București și este Master of Science în Politici Publice, la prestigioasa University College London. De 6 ani, Ada lucrează ca profesor de limba engleză, certificat de Cambridge. De la încoronarea ca Miss International România, din aprilie 2021, Ada și-a dedicat atenția și timpul promovării culturii românești. Mai mult, ea a organizat o serie de proiecte de succes, printre care amintim prezentarea de modă „Împreună pentru fete și femei” și „Romania goes International” – prima vizită a Miss International în România.

Cum arată fata care ar putea aduce prima mare coroană pentru România?

[1]Într-o rochie sclipitoare, marca Divine Dress, Ada strălucește în pozele oficiale de pe site-ul Miss International. Frumusețea ei este pusă în valoare printr-un machiaj natural și are un zâmbet contagios!

Prezentarea și fotografiile Adei Maria Ileana au fost deja postate pe pagina de Facebook a organizației Miss International:

https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid02zX5LrupGV9CyjQTwbsF6aZe6w8JrwaVUFw1zgE5bBVB8JBPXiG5o1HPwTSrCNRUnl&id=163203967063863

Frumoasa noastră reprezentantă la Miss International cântă de la vârsta de 3 ani

https://www.instagram.com/reel/CiCfBNlAHon/?utm_source=ig_web_copy_link

Ada a postat pe rețelele de socializare un video cu ea cântând. Acesta nu este doar un hobby, căci ea cântă de când era mică. Profesoară de canto i-a fost chiar Ozana Barabancea.

Nu e de mirare că lumea o vede mare câștigătoare în decembrie, la Tokyo!

[1] Foto: Remus Nicolaescu