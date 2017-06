Regia Națională a Pădurilor – Romsilva organizează, în perioada 13 – 14 iunie, la Poiana Brașov, conferința anuală a EUSTAFOR, organizația europeană a administratorilor de păduri aflate în proprietatea statului.

Conferința din acest an are ca temă „European Forests – Bridges to a Green Future” și dezbate subiecte precum politica europeană bazată pe bioeconomie sau rolul administratorilor pădurilor de stat din Europa în implementarea politicilor privind schimbările climatice.

La conferinţă participă reprezentanţi ai Comisiei Europene, conducerea EUSTAFOR şi directorii administraţiilor pădurilor de stat din ţările membre ale EUSTAFOR, iar, din România, reprezentanţi ai Ministerului Apelor şi Pădurilor şi ai mediului academic.

Fondată în 2006, EUSTAFOR reunește 32 de membri din 22 de state europene, organizațiile membre administrând, cumulat, peste 30 de milioane de hectare de pădure în Europa. Membrii EUSTAFOR au, împreună, peste 100.000 de angajați.

Regia Naţională a Pădurilor – Romsilva a aderat în anul 2006 la EUSTAFOR, iar directorul general al Romsilva, domnul Dragoş Ciprian Pahonţu, este membru în Comitetul Executiv al EUSTAFOR.