Romania planuieste de cativa ani una dintre cele mai mari si impozante investitii in domeniul transportului. Este vorba despre un contract care ar ajunge sa coste peste 1.5 miliarde de euro. In mai 2018, Romania s-a intalnit cu reprezentantii Turkmenistanului, la un eveniment oficial din Asia, in cadrul caruia s-a discutat posibilitatea lansarii unui asemenea proiect.

Despre ce proiect este vorba?

Oficialii romani au discutat cu autoritatile asiatice pentru posibilitatea finantarii unui proiect de anvergura internationala. Romania doreste sa pozitioneze portul Constanta ca fiind punctul cheie in transportul de marfuri din Asia catre UE. Astfel, ar urma ca in cativa ani sa semneze un acord pentru realizarea unui coridor de tranzit intre Marea Neagra si Marea Caspica.

Acest lucru ar duce la realizarea unui canal de transport maritim al marfurilor din Asia catre UE, prin intermediul Romaniei, ca jucator principal si punct cheie, pozitionat strategic pentru a intermedia acest tranzit de marfuri.

Beneficiile sunt inimaginabile pentru romani, declara specialistii. Economia ar putea avea o crestere spectaculoasa, cel putin in sectorul de transporturi. Afacerile din aceasta zona s-ar putea tripla in primul an, considera oficialitatile.

Deja Romania reprezinta un punct de reper pe piata europeana a transporturilor de marfa, iar cu aceasta ocazie, Romania ar ajunge cu adevarat un jucator important la masa celor mai mari transportatori de marfa.

Afaceri au existat si in trecut intre Romania si Turkmenistan

In ultimii ani, Turkmenistan a transportat deja in Romania gaz lichefiat si diverse alte bunuri, prin intermediul portului Constanta. Asadar, ideea ar fi testata. Proiectul ar putea fi implementat cu succes.

Ruta de sustinere a acestor transporturi include Baku (locul unde containerele speciale ajung prin intermediul Marii Caspice), apoi Batumi sau Poti, locuri in care marfa ajunge cu trenul. Iar de aici ar urma ca marfa sa fie transportata pe mare pana in Constanta.

Aceasta ar fi insa o ocazie excelenta ca Turkmenistanul sa poata trimite si marfa ce ajunge pe drumul matasei din Azerbaijan sau Iran in UE, prin intermediul Marii Negre si implicit al portului Constanta.

Astfel, ruta este deja testata, deschidere din partea oficialitatilor exista, insa este nevoie doar de mai mult efort diplomatic pentru ca acest contract sa fie si semnat, spun oficialitatile. Amandoua tarile, atat Romania cat si Turkmenistan, au promis ca se vor implica in influentarea deciziilor in acest sens.