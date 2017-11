Numarul de masini produse in România a adus tara noastra pe locul 10 in Europa in topul producatorilor. Desi numarul este in scadere, România isi mentine pozitia in top. Daca in 2013 România producea in jur de 400.000 de masini anual, in 2016 am reusit sa scoatem pe piata in jur de 387.200. Scaderea fata de anul 2015 este de aproximativ 4%. Totusi, România reuseste sa ramâna in TOP 10 producatori europeni in ceea ce priveste masinile.

Uzinele cele mai importante de la noi se afla in Craiova. Acest oras demonstreaza un potential care, din perspectiva specialistilor, ar putea propulsa cu usurinta România peste pozitia 9, ocupata acum de unguri, acestia producând aproximativ 490.000 de masini.

Avantajele României pe piata auto – piese auto de calitate

România este situata pe locul 10 in ceea ce priveste productia de masini, insa intr-un top neoficial raportat la piesele auto, România ar ocupa un loc mult mai bun. In România se regasesc inca ateliere auto ce lucreaza cu piese auto de calitate superioara, unele dintre ele fiind produse chiar in uzinele noastre nationale.

Spre exemplu, Dacia produce anual peste 75 milioane de piese auto. Jumatate dintre aceste piese sunt dedicate pietei interne, ajungând pe rafturile magazinelor de profil placute de frâna, cutii de ambreiaj sau piese pentru AC.

Productie zdrobitoare pentru compania Dacia

Nici productia de masini nu se lasa mai prejos in Mioveni. Dacia poate produce zilnic circa 1000 de masini. Insa capacitatea de productie a firmei va depasi in scurt timp 1500 de masini zilnic. Daca cererea are in continuare tendinte atât de pozitive, Dacia urmeaza sa devina unul din marii producatori ai Europei.

Se folosesc peste 1000 de tone de tabla zilnic in uzina din Mioveni, iar robotii si cei peste 1000 de angajati sunt mereu in fuga pentru a produce piese auto de calitate si masini care satisfac cererea interna si externa. România a ajuns sa exporte Dacia chiar si in tari precum: India, Brazilia, Columbia sau Iran.

Astfel, piata auto este in continua crestere si productia românilor nu are de gând sa stagneze intre aceste cifre. Ajutat de piesele de calitate, segmentul de productie a masinilor infloreste incet incet, chiar daca anul acesta productia de masini a fost in scadere. Pentru anul 2018 tendintele prevazute par a se imbunatati din ce in ce mai mult.