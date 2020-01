Conform noilor studii Eurostat, 17% dintre romani sunt freelanceri. Astfel Romania este pe locul 4 in Europa in ceea ce priveste numarul persoanelor liber profesioniste. Aceasta tendinta de a lucra ca freelancer este din ce in ce mai raspandita de la an la an.

Ea ofera, in special tinerilor care o practica, libertatea de a lucra de oriunde si oricand. Insa, in acelasi timp, vine la pachet cu o doza mare de instabilitate a programului si volatilitate a veniturilor.

In ce domenii sunt cei mai multi freelanceri in Romania

IT-ul si domeniile creative sunt in continuare predominante in topul niselor in care activeaza cei mai multi freelanceri. Insa, cu toate acestea, exista o multime de liber profesionisti si in domenii precum: arta, actoria, domeniul juridic sau cel financiar, spun specialistii.

Multi dintre tinerii absolventi ai facultatilor de arta au terminat scoala si au ales sa lucreze independent, fie de voie, fie de nevoie, neavand un loc asigurat in cadrul teatrelor de stat sau in cadrul unor organizatii de profil.

Multi absolventi, spre exemplu, ale unor cursuri de teatru – actorie Bucuresti au ales in ultimii ani sa formeze trupe de teatru independente si sa participe la spectacole in intreaga tara, castigandu-si astfel un renume si asigurandu-si o forma de venit.

De asemenea, absolventii facultatilor de Marketing aleg sa lucreze din ce in ce mai des sub forma unor colaborari de tip freelancing. Acestia se alatura unui intreg val de liber profesionisti, aplicand la proiecte listate pe platforme de specialitate sau colaborand intre ei, in cadrul unor comunitati de profil.

Studiu Ejobs – majoritatea romanilor si-ar dori o astfel de cariera

In cadrul unui studiu realizat recent de platforma de anunturi Ejobs, specialistii in recrutare au aflat ca peste 50% dintre romani si-ar dori de fapt o cariera in freelancing, chiar daca aceasta ar veni la pachet cu instabilitatea unui loc de munca.

Romanii vad insa oportunitatile din aceasta directie. Ca freelancer poti castiga mult mai multi bani, odata ce ai ajuns cunoscut, decat din postura de angajat. Un freelancer este, de asemenea, liber sa isi intocmeasca propriul program.

Acestea sunt printre avantajele cele mai vanate de catre romanii care doresc sa intre in orice domeniu pe piata muncii, in calitate de lucrator independent.

Cat pot castiga cel mai bine platiti freelanceri

Daca ne uitam la declaratiile reprezentantilor acestei bresle, ne putem da seama cu usurinta de ce doresc 5 din 10 romani sa aleaga acest drum al freelancingului.

Un fotograf independent poate castiga cu usurinta peste 2000 de euro pe luna din serviciile sale, potrivit PayScale. In timp ce un designer web sau un programator se poate apropia si de dublul acestei sume, potrivit JohnMorrisOnline.

De asemenea, un blogger independent care si-a creat o retea de colaboratori pentru care ofera continut, poate castiga, potrivit acelorasi surse, pana la 1000 de euro pe luna fara mari eforturi, dupa cativa ani de experienta si dupa o expunere constanta a blogului sau in media.