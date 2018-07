In scurt timp, Gorjul va avea inca un motiv sa fie mandru. In Gorj, la Tg. Jiu se deschide anul acesta o noua fabrica de cablaje auto. Este vorba de o linie de asamblare si de o fabrica de cablaje auto pe platforma Rostramo.

Investitorul doreste ca in primii 2 – 3 ani sa bifeze 1000 de locuri de munca noi. Astfel, pentru Gorj acest lucru ar fi cu adevarat o gura de aer proaspat pe piata muncii.

Cosmin Popescu, presedintele CJ Gorj, a spus ca fabrica se va inaugura odata ce finisajele vor fi gata si odata ce se va finaliza etapa de amenajare exterioara.

Se va lucra in trei schimburi

Pentru a permite cator mai multi lucratori sa acceseze locurile de munca si pentru ca fabrica sa fie cat mai profitabila, se va lucra in 3 ture. In hala de productie se vor lucra cele 3 schimburi, acest lucru fiind permis de dezvoltarea incredibila a domeniului auto in Romania.

Majoritatea angajatorilor din domeniul auto sunt din vestul tarii, iar aceasta fabrica va incorona succesul unui intreg judet.

Ce salarii vor fi primite de catre angajati?

In ceea ce priveste salariile, nu va fi o mare diferenta intre salariul unui operator de linie din Timisor si cel din noua firma infiintata la Targu Jiu. Asadar, oamenii se vor putea astepta la salarii destul de bune, raportat la piata de munca din judetul Gorj.

Ba mai mult, investitorul va acorda si bonusuri in functie de performanta, iar pentru oamenii care nu au inca experienta se vor realiza cursuri de calificare si se vor urmari performantele in timp.

Scopul final este ca aceasta fabrica sa aduca in cativa ani peste 2500 de locuri noi de munca pentru oamenii din Tg Jiu si din imprejurari.

Sursa: https://calificare-evaluare.ro