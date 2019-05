Conform Romania Insider, in lunile Ianuarie – Martie, aproape 960 de masini ecologice, hybrid, plug-in hibrid si 100% electrice au fost cumparate in Romania. Comparativ cu 2018, spun specialistii, cifra vanzarilor este in crestere cu 45,5% pe acest segment.

APIA declara ca din totalul celor vandute, 807 au fost hybrid, 105 au fost 100% electrice, iar restul de 47 au fost plug-in Hybrid. Cota de piata a acestor masini, din totalul celor care circula azi pe strazile din Romania a fost de 3,1% in primul trimestru al acestui an, comparativ cu 2.2% in Januarie – Martie 2018.

Cele mai vandute branduri auto electrice si hybrid – Ce masini ECO – Friendly cumpara romanii?

Conform estimarilor, cele mai multe masini ecologice 100% electrice au fost SMART. Pe locul doi, la doar o unitate diferenta, cu 33 de masini vandute, se afla marka Volkswagen, iar pe trei, cu 12 masini vandute, Nissan.

Sub top se bat marci precum BMW (11 unitati vandute), Renault, cu 9 masini vandute, Jaguar (5 bucati) si Mercedes Benz cu o singura masina vanduta.

Dintre masinile hybrid, cele mai vandute au fost Toyoa – cu 694 unitati. In top se mai afla si brandurile Lexus, cu 42 de masini vandute si Ford, cu 25 modele. Iar sub top se afla branduri precum Kya (20 masini vandute) Honda (14 unitati), Hyundai (7 masini hybrid vandute) si Suzuki cu 5 masini cumparate de romani.

Ce masini ECO-friendly poti cumpara cu preturi de pana in 30.000 euro?

Un automobil Kya Soul EV este o alegere ideala atunci cand cauti o masina electrica ieftina. O astfel de masina te poate costa in jur de 23.000 euro (asta dupa ce sunt aplicate subventiile acordate de stat, prin programul Rabla Plus).

Statul acorda bonificatii importante pentru achizitionarea unor masini de lux din categoria ECO. Pentru o astfel de masina se pot asigura 10.000 euro bonus de la stat sau chiar 15.000 in cadrul programului Rabla Plus, daca se caseaza si un alt model de masina veche, pentru a se achizitiona un model nou, accesand si programul Rabla Clasic, scriu jurnalistii Capital.

Renault Zoe este o masina care poate costa chiar mai putin. Cu doar 20.000 euro poti cumpara un astfel de automobil care iti promite o autonomie de 400 km, conform acelorasi surse. Dar la fel poti alege si un Renault Kangoo ce poate fi achizitionat cu suma de 26.000 euro.

Masini din clasa high-end – gama de lux a producatorilor

Romanii care vor sa simpla placerea de a conduce un adevarat automobil de lux, care sa fie in acelasi timp ECO – friendly au mai multe posibilitati din care pot alege. Un BMW i3 poate fi achizitionat cu pretul de aproximativ 37.000 euro in Romania.

Iar cea mai scumpa masina ecologica din Romania, la momentul actual, este modelul B250 de la Mercedes Benz, acesta apropiindu-se de 40.000 euro. Automobilul este propulsat de un motor electric, fara noxe si fara zgomot, care ajunge la autonomia de 200km, dezvoltand 179 CP.