În 2017, echipa României a dat lovitura la finala mondială, TAO United fiind campionii Neymar Jr’s Five en-titre, iar cea mai inedită competiție de fotbal 5-la-5 revine în forță și în 2018.

Campionii noștri și-au dus misiunea până la capăt și la finalul anului trecut l-au vizitat pe Neymar Jr. la Paris, petrecându-și o zi alături de superstarul de la Paris Sain-Germain.

În 2017, peste 100,000 de jucători din 53 de țări au jucat în etapa de calificare Neymar Jr’s Five. Anul acesta, 60 de țări de pe 6 continente vor striga prezent în catalogul de înscrieri pentru o nouă ediție. Turneul este deschis echipelor formate din cinci, șase sau șapte jucători, inclusiv rezerve, fete sau băieți, cu vârsta între 16 și 25 de ani, însă doi dintre membrii echipei pot depăși vârsta de 25 de ani. Zeci de mii de jucători vor intra în competiție sperând că vor trece mai departe de calificările regionale, până în finala națională, respectiv în Finala Mondială de la Instituto Projeto Neymar Jr din Praia Grande, Brazilia, care va avea loc la finalul lunii iulie.

“Mă bucur că de la ediție la ediție am reușit să creștem numărul de jucători și echipe înscrise în competiție. Știu că a devenit un turneu mare la nivel mondial, dar încă mai este loc de creștere. În plus, să ne gândim că avem și mai multe echipe în finala mondială decât cele 32 care se regăsesc in Cupa Mondială,” a spus Neymar Jr.

Anul acesta, etapele de calificare Neymar Jr’s Five vor începe în București, pe 14 aprilie și va continua în Craiova (21 aprilie), Timișoara (28 aprilie), Târgu Mureș (5 mai), Cluj Napoca (12 mai), Iași (19 mai) și Constanța (2 iunie) însă vom merge să descoperim talentul fotbalistic și la Chișinău. Finala națională va avea loc în luna iunie la București, când vom afla și cine ne va reprezenta țara în finala mondială.

Proiect susținut de REXONA MEN, în colaborare cu MOL România, PENNY Market și Federația Română de Fotbal.

Neymar Jr’s Five este un turneu de fotbal semnat de atacantul brazilian – un adevărat fenomen global. Pe șase continente și în peste 60 de țări, echipele de câte cinci jucători se luptă în meciuri de zece minute. De fiecare dată când o echipă înscrie un gol, opoziția pierde un jucător. Astfel, jocul devine rapid, tehnic, strategic și unic în lumea fotbalului. Peste 100.000 de jucători din 53 de țări s-au înscris să participe la cea de a doua ediție a turneului, iar anul 2018 promite să fie și mai mare. Echipele intră în joc cu speranța că vor ajunge în finala națională și în cea mondială, de la Instituto Projeto Neymar Jr, în Praia Grande, Brazilia. Înscrie-ți echipa acum și, cine știe, poate în curând vei juca în deplasare pe terenul propriu al lui Neymar. Îndrăznește să visezi! Outplay them all!

Locația în care se desfășoară finala mondială, Instituto Projeto Neymar Jr, este un spațiu privat, aparținând unei asociații non-profit care se dedică cauzelor sociale, fondate de Neymar Jr. și familia sa. Spațiul este situat în Jardim Glória, Praia Grande, unde Neymar Jr și-a petrecut copilăria. Institutul se întinde pe o suprafață de 8,400m2 și oferă cursuri educative, activități sportive, dar și o masa caldă pentru 2,470 copii defavorizați cu vârsta cuprinsă între 7 și 14 ani, precum și familiilor acestora.

