The European Women’s Association (EWA), o platformă globală nonprofit care promovează femeile antreprenor și afacerile conduse de acestea, a fost premiată ȋn cadrul evenimentului internațional Future Innovation Summit, ce a avut loc ȋn Dubai, săptămâna trecută. Premiul reprezintă o recunoaștere pentru crearea valoroasă a punților de legătură dintre Europa și Emiratele Arabe Unite. La eveniment a fost prezentă antreprenoarea Mihaela Raluca Tudor, cea care reprezintă EWA ȋn țara noastră, ȋn calitate de Country Leader. Ȋncepand din acest an, zeci de antreprenoare din România au devenit membre active EWA, iar câteva dintre acestea și-au scalat afacerile și ȋn EAU.

,,Ca antreprenoare, trebuie să explorăm continuu noi oportunități și piețe pentru a ne crește business-urile. EWA joacă un rol important aici, pentru că a creat deja o rețea globală prin intermediul căreia femeile sunt susținute și ȋmputernicite din punct de vedere economic. Datorită recunoașterii de la Future Innovation Summit, cel mai mare eveniment internațional dedicat inovației, suntem și mai ȋncrezătoare ȋn misiunea EWA și succesul său. Adică, de a aduce sub aceeași umbrelă inițiative antreprenoriale remarcabile, create de femei, care pot avea un impact semnificativ ȋn lume”, spune Mihaela Tudor, EWA Country Leader ȋn România.

EWA reunește, ȋn prezent, 50.000 de femei antreprenor la nivel mondial, din 15 țări, și are un ecosistem puternic de fondatori și parteneri, atât instituții publice, cât și corporații. Printre aceștia se numără Comisia Europeană, Deloitte, UPS, Microsoft sau Google. Ȋn această toamnă, EWA a semnat memorandumuri noi de colaborare cu centre importante de business din EAU – Abu Dhabi Global Market (ADGM), Dubai International Financial Centre (DIFC), Camera de Comerț și Industrie Sharjah și Sharjah Research Technology and Innovation Park. Documentele reprezintă fundația pentru conectarea antreprenoarelor din Europa și Emirate.

,,Poate părea surprinzător pentru mulți, ȋnsă Emiratele Arabe Unite sunt un susținător activ al egalității de gen. Au ȋnțeles, ȋnaintea multor state europene, că implicarea femeilor ȋn afaceri duce la o creștere economică durabilă și la dezvoltarea societății, ȋn ansamblu. Tudor Communications, compania pe care o conduc, a deschis o filială ȋn EAU, cu sprijinul EWA. Am avut parte de o primire deschisă și călduroasă, iar de anul acesta lucrăm cu noii noștri clienți de aici”, completează Mihaela Tudor.

Emiratele Arabe Unite sunt pe locul I printre țările arabe la capitolul egalitate de gen. Conform Raportului UNICEF privind Dezvoltarea Umană pentru anul 2022, EAU ocupă locul 26 la nivel mondial în Indicele Dezvoltării Umane, înaintea unor țări precum Spania, Franța și Italia. Accesul la o cultură a antreprenoriatului în continuă dezvoltare, soluțiile inovatoare și oportunitățile de învățare de clasă mondială sunt doar câțiva dintre factorii care atrag femeile antreprenoare europene să exploreze potențialul de afaceri al EAU.