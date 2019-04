In perioada 03-07 aprilie 2019 directorul comercial Simex, Gabriel Antoniu Lavrincic reprezinta Romania la conferinta internationala politica-economica, care are loc in patria eschimosilor si a renilor chiar la Cercul Polar in orasul arctic Salehard – Regiunea Autonoma Yamalo-Nenets din Siberia de Nord, Federatia Rusa. Invitatia este primita din partea Guvernului Rusiei care este organizatorul principal al acestui eveniment international unde participa ca si invitati oameni de afaceri, politicieni, factori decidenti din industria petrol-gaze, ambasadori, diplomati din 25 de tari.

Regiunea Yamalo-Nenets este foarte bogata in gaze naturale si petrol. Aici Rusia impreuna cu Franta si China au inaugurat proiectul de gaze naturale Yamal, un proiect gigantic construit in conditii climatice si geologice extreme. Acest proiect de 27 miliarde de dolari pe an, este unul din cele mai ambitioase din lume, la care, in pofida asa ziselor sanctiuni, americanii, francezii, chinezii si „altii” lucreaza „cot la cot” cu rusii.

Salehard – este unicul oras in tundra polara unde direct, se poate ajunge numai cu avionul. Autostrada si podurile pt calea ferata sunt inca in constructie, in viitorul apropiat se asteapta finalizarea lor. Aici „cerul este mai jos”, soarele straluceste foarte puternic, se recomanda ochelari de soare pt a evita problemele cu ochii.

Sovieticii de ieri si rusii de azi au facut minuni in aceste locuri inghetate. Pe langa foarte multe facilitati, eschimosii primesc de la statul rus apartamente gratuit numai sa se mute din tundra la oras….insa, acestia, majoritatea prefera sa ramana in tundra. Comparativ cu indienii din SUA, care au fost exterminati si izolati ca si animalele in rezervatii, eschimosii din Rusia se bucura de toate drepturile, le este protejata limba, traditiile, identitatea si cultura, incepand cu secolul XV cand cazacii rusi au ajuns pt prima data aici.

Din luna mai pana august la Salehard sunt nopti albe, adica nu se face noapte deloc, nu este nevoie de becuri, locuitorii ca sa poata dormi isi pun perdele groase in geamuri. Pamantul, si apele sunt inghetate din octombrie pana in luna mai. In cele 4 luni de vara sunt tantari de o marime neobisnuita, este nevoie de plase speciale in geamuri si crema anti-tantari.