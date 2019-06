Romania este in cursul lansarii tehnologiei 5G pe teritoriul tarii. In cadrul dezbaterii ANCOM de la finalul anului trecut, termenul pentru licitatie a ramas sa fie stabilit pentru a doua jumatate a anului 2019. Iata-na asadar din ce in ce mai aproape de implementarea acestor servicii. Ce impact au ele asupra Romaniei, conform specialistilor?

250.000 locuri de munca si venituri peste medie

Specialistii considera ca impactul acestei tehnologii va fi unul extrem de vizibil, pentru Romania. Peste 250.000 de locuri de munca vor fi disponibile in acest sector, iar specialistii care se vor ocupa de implementarea retelelor si de tehnologia 5G vor avea clar salarii peste medie.

In plus, in randul veniturilor se vor inregistra cresteri uriase. Specialistii considera ca aceasta piata permite o crestere de peste 200% in urmatorii 5 – 7 ani, piata putand sa ajunga astfel de la doar 3,7 miliarde la peste 9 miliarde de dolari, pana in 2026.

„Vorbim de a patra revolutie industriala, ceea ce ne va duce la dezvoltari ulterioare la care in mod sigur nu ne gandim acum” declara Sorin Grindeanu anul anterior.

Strategia Nationala pentru implementarea tehnologiei 5G in Romania presupune ca pana in anul 2025 toate marile centre urbane sa aiba acces la noile retele. De asemenea, in program sunt incluse si tehnologizarea cailor ferate, a autostrazilor si a porturilor si aeroporturilor internationale. Acoperirea ar urma sa permita navigarea 5G din toate aceste locatii.

De asemenea, pentru a se maximiza beneficiile, vor fi incepute 7 proiecte pilot de distributie si instalare retele pe intreaga suprafata a tarii.

„Ne asteptam la o reala explozie a traficului si a consumului actual, dar si a celui din noile terminale”

Cele mai recente date arata ca 75% din gospodariile Romaniei au acces la internet, insa odata cu implementarea retelei 5G si extinderea sa la nivel national, specialistii se asteapta la o explozie a traficului. Cresterea asteptata este de aproximativ 4,7 miliarde de euro, in venituri pentru economia romaneasca.

Totul este acum la mana operatorilor mari de servicii telecom din Romania. Sorin Grindeanu declara anul trecut ca acestia stiu ce este de facut, deoarece au mai facut asa ceva. Totul trebuie sa decurga ca la carte, pentru o licitatie reusita si pentru ca Romania sa se poata bucura astfel de o resursa extrem de valoroasa in ceea ce priveste dezvoltarea tehnologica, economica si a pietei fortelor de munca.