S-a încheiat prima săptămână din proiectul România Văzută Din Tractor, dar traseul continuă. Un circuit spectaculos realizat de Patricia Pop, prima femeie care traversează țara la volanul unui tractor. Un traseu în care au fost realizate până acum 13 materiale video, 11 interviuri cu fermieri și au fost parcurși peste 220 de km. Totul pentru a promova agricultura,turismul și gastronomia locală.

Chiar de la prima vizită echipa România Văzută Din Tractor a beneficiat de o primire călduroasă, Cornel Ciocan proprietarul fermei Rotunda oferind nu doar cazarea și masa pentru cele trei zile de ședere la fermă, ci și posibilitatea de a cunoaște în profunzime comunitatea locală. “Dacă mă gândesc la familia Ciocan, care ne-a fost alături oră de oră și pun în dreptul numelui lor cuvântul ospitalitate mi s-ar părea mult prea puțin. Sunt niște oameni grozavi, îi socotesc de acum prieteni, pentru că și-au deschis sufletul în fața mea, le-am cunoscut povestea vieții, le-am aflat toate planurile de viitor, iar după ce am plecat ne-au urmărit parcursul să se asigure că suntem bine. Ferma Rotunda a devenit un reper pentru membrii echipei, care au privit prin comparație celelalte opriri. Opt dintre materialele video le-am realizat la Rotunda, am participat la treierat, am filmat într-o fermă zootehnică de vaci rasa Angus, l-am cunoscut pe morarul satului, am văzut cum se face pâine în singura fabrică din zonă unde aluatul se mai frământă manual și se coace la țest, am stat de vorbă cu cel mai experimentat pepenar care și-a propus să transforme produsul său într-un brand local – pepenele Rotunda și am gătit împreună cu un localnic un ostropel delicios însoțit de o poveste incredibilă”, spune jurnalista Patricia Pop.

De la Rotunda caravana “România Văzută Din Tractor” a trecut prin Caracal și s-a îndreptat apoi spre Roșiori de Vede, un traseu ce a șerpuit printre culturi de cereale și floarea soarelui, pe străzi înguste și drumuri naționale, o ocazie excelentă de a pune la încercare tractorul ARBOS, care a atins în trafic chiar și 43 km/h. La Roșiori de Vede a fost vizitată ferma domnului Ion Lazăr, cultivator de cereale care a cerut să conducă tractorul Patriciei.

În ziua următoare s-a trecut prin Măldăieni, unde intervievat a fost chiar primarul. “În această discuție am vrut să aflu opinia edilului despre potențialul turistic al zonelor agricole și dacă ar fi o idee interesantă să integrăm fermele agricole în circuitul turistic. Mă gândesc mult la tinerii pe care i-am putea atrage mai ușor spre acest domeniu, dacă le-am creea circuite tematice, cu valoare turistică la început, dar care să se transforme în schimb de experiență mai târziu. Ar avea de învățat, ar fi o sursă de inspirație și o soluție ca în viitor să nu ne mai plângem de lipsa forței de muncă”, aprecia Patricia Pop.

Pentru următoarea destinație, Alexandria, jurnalista a ales un cultivator de tomate înscris în programul – Tomate românești. În această vizită echipa a fost însoțită și de o tânără care și-a dorit foarte mult să descopere proiectul chiar de pe teren. O vizită prolifică, care a generat 3 discuții despre legumicultură, energie verde și nutriție. “Aici l-am cunoscut prin intermediul domnului Adrian Cristea, președintele AGROSTAR pe Eremia Stanciu, un legumicultor care la 68 de ani arată mult mai tânăr, pentru că de peste 6 ani mănâncă doar legume și fructe proaspete produse de el, are soiuri de roșii în testare și spune că își menține clientelă bazându-se doar pe calitate”, povestește organizatoarea proiectului.

Săptămâna s-a încheiat la Balta Ileana, în Naipu, județul Giurgiu, unde echipa România Văzută Din Tractora rămas în weekend pentru prelucrarea materialelor video, invitați surpriză și un strop de odihnă. În această locație gazda pensiunii Ileana, Alexandru Georgescu a primit caravana cu țuică de prune și și-a omenit musafirii cu ciorbă de gâscă, saramură de crap, icre, salată de vinete, cirobă de cocoș și un batal la proțap.

Traseul România Văzută Din Tractor continuă cu vizite, întâlniri incitante prin localitățile Greaca, Oltenița, Borcea, Fetești, Slobozia, Hârșova, Mihail Kogălniceanu, pentru ca în final să se încheie la Ovidiu, în județul Constanța.

Proiectul poate fi urmărit pe pagina de facebook a proiectului, pe Instagram, dar și pe canalul de YouTube Jurnal Agricol de Călătorie.