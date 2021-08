Ziua lui George Enescu va fi sarbatorita la Ateneul Roman in cadrul Festivalului Vara Magica prin concertul Romanian Chamber Orchestra, avand ca dirijor pe Cristian Macelaru si concertmaistru Alexandru Tomescu.

Festivalul “Vara magica”, aflat la editia a X-a, va invita sa sarbatoriti ziua marelui nostru compozitor George Enescu – joi 19 august, incepand cu ora 19:30, la Ateneul Roman pentru a va bucura de un concert sustinut de Romanian Chamber Orchestra. Orchestra va avea la pupitrul dirijoral pe Cristian Macelaru si in componenta nume celebre precum concertmaestru – Alexandru Tomescu. Ansamblul va interpreta Dansurile populare romanesti de Béla Bartók, Genesis de Oana Vardianu, Intermezzi op. 12 de George Enescu, precum si Panicandemica de Alin Constantin Chelarescu si Simfonia nr. 40 de W.A. Mozart.

„Muzica a fost si va ramane modul cel mai direct prin care noi comunicam esenta sentimentelor noastre.” – Cristian Macelaru, Dirijor

Romanian Chamber Orchestra este, prin valoarea componentilor sai si prin contributia adusa la patrimoniul national, un punct de referinta pentru cultura romaneasca. Ansamblul este constituit pe trei nivele, reunind muzicienii romani consacrati pe plan international, cu muzicienii care provin din programul Orchestrei Romane de Tineret, activand acum in cele mai importante orchestre din tara, si tinerii instrumentisti care studiaza in institutiile de invatamant superior din tara; pregatind astfel pe mostenitorii viitorului muzical al Romaniei. Directorii artistici ai orchestrei sunt violonistul Alexandru Tomescu si violistul Ladislau Cristian Andris, in timp ce dirijorul ansamblului este maestrul Cristian Macelaru, unul dintre cei mai importanti dirijori romani recunoscuti pe plan mondial, dirijorul principal al Orchestrei Radio din Köln si, incepand cu anul 2021, directorul artistic al Orchestrei Nationale a Frantei.

Fiind un proiect de suflet, membrii orchestrei coopereaza in cadrul ansamblului pentru a oferi publicului o experienta muzicala unica. Versatilitatea orchestrei poate fi observata in interpretarea repertoriului care cuprinde lucrari extrem de provocatoare, in timp ce sonoritatea ansamblului este una rafinata, specifica muzicii de camera.

In anul 2020, Romanian Chamber Orchestra a fost una dintre putinele orchestre din lume care a reusit sa realizeze un turneu de concerte care au fost transmise live. Datorita parteneriatului cu postul Radio Romania Muzical, concertele orchestrei sunt preluate in reteaua „European Broadcasting Union”, care cuprinde 56 de tari. In timp, orchestra isi propune sa reprezinte Romania pe plan international, promovand valorile si cultura romaneasca, devenind astfel un brand de excelenta al tarii.

Aflat la a X-a editie, Festivalul Vara Magica se va incheia saptamana viitoare, pe data de 19 august prin concertul Romanian Chamber Orchestra. Inainte cu o zi, miercuri, pe 18 august tot de la ora 19:30, este programat spectacolul inedit al Ansamblului PlaCello. Odata cu incheierea festivalului se va incheia si expozitia ”Vara Magica” din foaierul Ateneului Roman, care prezinta lucrari ale artistei Oana Forgaci Pavelescu prin intermediul carora muzica este transpusa in arta. Ne asteptam ca anul viitor o noua editie a Festivalului Vara Magica sa ne aduca din nou pe scena nume mari ale muzicii internationale. Biletele pentru concertele din cadrul Festivalului Vara Magica sunt disponibile pe www.lanto.ro, http://www.bilete.ro/ şi la casa de bilete a festivalului deschisa la Ateneul Roman, intrarea din strada Benjamin Franklin nr. 1-3, de luni pana joi, intre orele 14:00 şi 19:00.

Despre Lanto Communicatios

Lanto Communication a aparut acum aproape un deceniu. Inca de la inceput, initiatorul sau, Dorin Ionita, şi-a propus ca unic scop sa arate lumii ca Romania, prin tinerii ei, a pastrat intacta sclipirea diamantina a geniului muzical al locuitorilor acestor locuri stravechi. Festivalul Vara Magica este un proiect al Lanto Communication ajuns la a X-a editie si 100 de concerte oferite publicului roman in sezonul estival.

Aparitia Asociatiei Lanto Magia Muzicii a adus un spor substantial de calitate si a inlesnit crearea unor parteneriate benefice culturii nationale. Asocierile cu mediul de afaceri, cu entitati institutionale – fie ele locale sau guvernamentale, in cele din urma cu oameni care au acelasi scop al promovarii binelui si frumosului, au adus tuturor celor implicati notorietate si respect.

Proiectele artistice ale Lanto Communication si Lanto Magia Muzicii constituie, in egala masura, garantia unui act artistic de calitate, dar si a unei vizibilitati social-culturale si comunitare ridicate. Mai multe detalii si datele urmatoarelor concerte din cadrul festivalului Vara Magica le puteti consulta la: https://lanto.ro/ precum si pe pagina de Facebook: https://www.facebook.com/FestivalulVaraMagica/