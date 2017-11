Pentru iubitorii de sport, arta si cultura, in istoria World DanceSport Federation, acest eveniment marchiaza practic si RECORDUL MONDIAL din punct de vedere al numarului țărilor participante , 32 națiuni , care vor fi prezente la Timisoara in acest Weekend .

Pe langa oficiali ai Federatiei Romane de dans sportiv, vor asista si reprezentantii WORLD DANCE SPORT FEDERATION, prin brigada de oficiali exclusiv internationala. Juriul este format din 30 de personalitati marcante din peste 20 de tari, printre care amintim: Ungaria, Germania,

Italia , Norvegia, Polonia, Austria, Finlanda, Belarus, Rusia, Olanda, Macedonia, Bulgaria, Serbia, Slovacia.

Asociatia SporTim Dance, condusa de Andreea Jebeleanu si Emanuel Jebeleanu, isi exercita activitatea de 15 ani, in capitala Banatului, fiind in topul celor mai prestigioase cluburi din Romania. Printre rezultatele remarcabile se numara titlul de Campioni nationali, timp de 5 ani consecutiv.

Ceremonia de deschidere a Galelor finale, se va desfasura sambata și duminica ,11 & 12 Noiembrie 2017, la ora 20:30 la Sala Constantin Jude, Timisoara.

„Ne declaram extrem de multumiti ca orasului nostru, Timisoara, i s-a dat de catre FRDS aceasta oportunitate de a organiza o competitie de o asemenea valoare si importanta nationala, eveniment care contribuie la candidatura orasului, la titlul de Capitala Europeana a Culturii in 2021. Suntem deosebit de incantati ca Institutiile publice, precum Consiliul Judetean Timis, Directia Judeteana pentru Sport si Tineret Timis, Inspectoratul Scolar Judetean Timis, Primaria Municipiului Timisoara, Casa de Cultura a Municipiului Timisoara, sustin indeaproape si contribuie activ la organizarea acestor doua zile de festivitati. Nu in ultimul rand tinem sa specificam ca acest se desfasoara sub egida Ministerului Tineretului si Sportului” declara Emanuel Jebeleanu , organizator al acestui eveniment.

Pentru informatii si alte detalii www.romanianinternationaldancecup.ro