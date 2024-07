Ministerul Finantelor (MF) a atras peste 2 miliarde de lei de la populatie in editia din luna iunie 2024 a programului Fidelis.

Donatorii de sange au cumparat titluri de stat Fidelis in valoare de aproape 274 milioane lei, la o dobanda de 7% p.a.

Titlurile de stat emise in aceasta oferta au fost listate joi, 4 iulie, la Bursa de Valori Bucuresti, unde sunt tranzactionate in mod transparent, prin intermediarii autorizati.

Ministerul Finantelor (MF) a atras peste 2,1 miliarde de lei (435,5 milioane euro) prin cea de-a treia oferta primara de vanzare de titluri de stat Fidelis, destinata populatiei, derulata in acest an prin intermediul pietei locale de capital. Oferta a fost structurata in cinci emisiuni: cele in moneda nationala au insumat subscrieri in valoare de 942,7 milioane lei, iar cele doua emisiuni in euro au atras subscrieri de 245,9 milioane euro. Toate cele cinci emisiuni Fidelis au debutat la tranzactionare joi, 4 iulie, pe Piata Reglementata a Bursei de Valori Bucuresti.

„De sapte editii Fidelis reusim sa fim aproape de romani si de nevoile lor, atat pe plan financiar, cat si social. Ne-am integrat cred eu suficient de puternic in piata de capital atat cu titlurile lansate in mod uzual, precum si cu transa dedicata donatorilor. Investitorii inteleg si sprijina constant aceasta initiativa, eforturile lor fiind rasplatite atat prin instrumentele in care investesc, dar si prin sprijinul real social si uman pe care il aduc semenilor lor. La aceasta editie, transa dedicata donatorilor a atras cea mai mare suma din toate cele sapte transe speciale lansate pana acum, avand si cea mai mare pondere in suma totala atrasa prin toate tipurile de instrumente oferite in luna iunie. Multumim investitorilor si colaboratorilor nostri, bancile din sindicatul de intermediere si BVB, pentru increderea in titlurile Fidelis lansate de Ministerul Finantelor”, a declarat Marcel Bolos, Ministrul Finantelor.

„Bursa a devenit tot mai atractiva pentru romani, iar unul dintre factorii determinanti este si recurenta programului Fidelis al Ministerului de Finante. Avem deja aproape ?192.000 de investitori la sfarsitul primului trimestru, iar pana la finalul acestui an sunt mari sanse sa mai adaugam in jur de 40.000 de conturi. Programul Fidelis este unul de referinta inclusiv pentru companii care, la fel ca si Ministerul Finantelor, pot folosi piata de capital pentru a obtine finantarea necesara dezvoltarii afacerilor. Mai mult, antreprenorii romani au acces, pana in 2025, la fonduri nerambursabile pentru listarea la bursa prin intermediul Programului National de Rezilienta si Redresare. Ambele demersuri, programul Fidelis al Ministerului de Finante si apelul de proiecte <Listarea la bursa a intreprinderilor> lansat recent de Ministerul Investitiilor si Proiectelor Europene, contribuie la dezvoltarea economiei romanesti si ii aduc atat pe romani, cat si pe antreprenori, mai aproape de bursa”, a declarat Radu Hanga, Presedintele Bursei de Valori Bucuresti.

„Ministerul Finantelor se implica nu doar ca autoritate a statului in dezvoltarea pietei de capital locale, ci si in modul cel mai direct posibil, in calitate de emitent, in utilizarea bursei ca mecanism de finantare. Romanii au finantat statul cu peste 31,6 miliarde lei prin cele 17 oferte Fidelis derulate din 2020 pana in prezent. Multi dintre cei care au subscris in cadrul ofertelor Fidelis au interactionat poate pentru prima data cu bursa si ne bucuram ca unii dintre ei au ales sa devina investitori activi. Felicitari echipei de la Ministerul de Finante si consortiului de intermediere pentru listarea de succes a unor noi titluri de stat Fidelis”, a afirmat Adrian Tanase, Directorul General al Bursei de Valori Bucuresti.

Oferta primara de vanzare a titlurilor de stat Fidelis a fost intermediata de sindicatul format din BT Capital Partners (Lead Manager si Intermediar) si Banca Transilvania (Grup de Distributie), precum si de Alpha Bank Romania, Banca Comerciala Romana si BRD – Groupe Societe Generale (Intermediari).

„Construim in continuare incredere in instrumentele emise de Ministerul de Finante prin piata de capital. Investitorii au capatat cunostinte si experienta pentru a continua un proces recurent de investitie si economisire. Fiecare noua emisiune intareste convingerea ca resursele financiare ale populatiei pot fi plasate in aceste instrumente listate si lichide si ca aceasta se poate indrepta cu usurinta catre piata de capital pentru diversificarea portofoliilor”, a spus Vlad Pintilie, Director General Adjunct, BT Capital Partners.

„Succesul acestei emisiuni demonstreaza increderea investitorilor in stabilitatea si fiabilitatea titlurilor de stat Fidelis, care ofera posibilitatea de a-si proteja si creste economiile intr-un mod sigur si transparent. Pentru multi investitori, aceste titluri de stat reprezinta si un prim pas catre orizontul mai larg al investitiilor la bursa. Ne bucuram sa le fim alaturi si sa ii sprijinim in acest demers. Multumim tuturor investitorilor care au participat si suntem increzatori ca titlurile de stat Fidelis vor continua sa fie o optiune de investitie de incredere si in viitor, atat pe piata primara, cat si pe cea secundara”, a declarat Emilian Dobran, Director Equity Trading, Alpha Bank Romania.

„Titlurile de stat Fidelis isi confirma valenta principala de instrument de portofoliu indispensabil pentru o buna parte a segmentului de retail si acest lucru este dovedit prin inregistrarea unei audiente ridicate a emisiunilor realizate de Ministerul Finantelor. Explicatiile constau in configuratia actuala a pietei financiare cu dobanzi inca ridicate, precum si in faptul ca preturile actiunilor sunt la cotatiile maxime istorice. In acest context, titlurile de stat Fidelis reprezinta cel mai bun instrument pentru alocarile temporare de cash in cadrul operatiunilor de actualizare a portofoliilor investitorilor, care sunt mereu in cautarea celor mai bune decizii de alocare intre principalele categorii de instrumente financiare”, a declarat Irina Neacsu, Director Executiv Corporate Finance BRD – Groupe Societe Generale.

„Cooperarea dintre stat, banci si cetateni este esentiala in dezvoltarea unei culturi financiare solide si in sustinerea pietei de capital. Iar BCR este un partener pe termen lung pentru emisiunile Fidelis, un demers care contribuie la formarea disciplinei investitionale si la cresterea comunitatii de investitori. Mai mult decat atat, fiecare listare de titluri de stat ne ajuta sa sustinem conversatia despre alegeri financiare inteligente si crearea unui comportament responsabil de economisire si investitii in randul populatiei”, a declarat Andrei Ionut Popescu, Director Executiv Piete Financiare BCR.

In cadrul ofertei derulata in perioada 18-28 iunie, romanii au plasat 14.642 de ordine de subscriere atat pentru titlurile de stat denominate in lei, cat si pentru cele in euro. Prin intermediul celor trei oferte Fidelis din 2024, Ministerul Finantelor a atras de la populatie 7,1 miliarde de lei (1,4 mld. euro). In total, prin cele 17 oferte Fidelis derulate incepand cu august 2020, romanii au finantat statul cu peste 31,6 miliarde lei (6,4 miliarde euro).

Caracteristicile titlurilor de stat sunt prezentate in tabelul urmator:

Informatii utile despre titlurile de stat FIDELIS – intrebari si raspunsuri

Unde gasesc titlurile pe care le-am cumparat in oferta?

Daca au fost subscrise printr-o banca sau societate de brokeraj, fara a semna un contract de prestari servicii de investitii financiare, titlurile de stat sunt inregistrate in evidentele Depozitarului Central in numele detinatorului. In cazul in care titlurile de stat au fost cumparate in baza unui contract de prestari servicii de investitii financiare, printr-o banca sau societate de brokeraj autorizata sa tranzactioneze la Bursa de Valori Bucuresti, titlurile de stat sunt in contul de tranzactionare al detinatorului.

Ce fac cu titlurile de stat?

Acestea pot fi pastrate pana la maturitate sau detinatorii le pot vinde sau pot sa cumpere si altele in orice sedinta de tranzactionare la BVB, printr-unul dintre intermediarii autorizati (banca sau societate de brokeraj) sa tranzactioneze la BVB.

Daca detinatorii doresc sa pastreze titlurile de stat, acestia au doua optiuni:

Vor primi dobanda anual, iar la maturitate li se va returna principalul intr-un cont bancar transmis Depozitarului Central, in cazul in care subscrierea a fost facuta printr-o banca sau societate de brokeraj, fara a semna un contract de prestari servicii de investitii financiare.

Pot deschide un cont de tranzactionare la o banca sau societate de brokeraj, prin semnarea unui contract de prestari servicii de investitii financiare si pot transfera titlurile de stat de la Depozitarul Central in acest cont de tranzactionare. In acest caz detinatorii vor avea titlurile de stat in contul de investitii in care vor primi cuponul anual, iar la maturitate li se va returna principalul.

Cum pot sa vand sau sa mai cumpar titluri de stat dupa ce oferta s-a incheiat?

Tranzactiile la BVB au loc intre cumparatori si vanzatori prin intermediul platformei de tranzactionare. Pentru a putea cumpara sau vinde, investitorii trebuie sa aiba un cont de tranzactionare la o banca sau societate de brokeraj. Lista intermediarilor autorizati sa tranzactioneze la BVB este disponibila AICI.

Unde pot vedea pretul curent al titlurilor?

Pretul poate fi verificat in orice moment pe site-ul Bursei de Valori Bucuresti, www.bvb.ro, introducand simbolurile de mai jos in casuta de [ Cautare ] de pe pagina principala:

R2507B – pentru titlurile de stat pentru donatori, in lei si cu maturitate de 1 an

R2507A – pentru titlurile de stat in lei cu maturitate de 1 an

R2707A – pentru titlurile de stat in lei cu maturitate de 3 ani.

R2507AE – pentru titlurile de stat in euro cu maturitate de 1 an

R2907AE – pentru titlurile de stat in euro cu maturitate de 5 ani.