Piata auto din Romania este in continua crestere in ultimii ani. Iar bolizii ce apar in curtile marilor companii si in intersectiile aglomerate din centrul marilor orase nu sunt de neglijat. In Romania s-au inregistrat peste 1 milion de achizitii auto doar in anul 2018, iar din acest volum 130.919 masini au fost noi.

Cine sunt romanii care cumpara cele mai scumpe masini si cat costa achizitiile lor? Aflam in cele ce urmeaza.

Piata de autoturisme noi a crescut cu 23% in Romania anului 2018, in timp ce in 2019 este in continua crestere. Dintre masinile noi cumparate. nu putine sunt cele care se pozitioneaza in game de lux ale marilor branduri producatoare de automobile scumpe.

In 2018 Mercedes-Benz a vandut cu 2,66% mai multe masini, iar BMW, Land Rover si alte boliduri i s-au alaturat. Unele dintre aceste masini pot ajunge sa coste lejer peste 100.000 de euro, asa incat nu orice roman si-ar putea permite sa conduca un astfel de autoturism.

Iata insa 5 oameni din Romania care isi permit sa conduca masini de lux si sumele cheltuite de acestia pentru a le achizitiona.

1.Costelus Casuneanu, fiul magnatului drumurilor Costel Casuneanu

Acesta conduce nu doar una, ci o intreaga colectie de masini de lux. Totusi, una dintre cele mai extravagante este Bugatti-ul sau care valoreaza nici mai mult nici mai putin de 1,6 milioane de euro.

2. Cornel Penescu si bine cunoscuta rivalitate a posesorilor de Maybach

Penescu a achitat nu mai putin de 650.000 euro pe un Maybach, declarand la momentul achizitiei ca a dorit sa-i faca in ciuda lui Becali, cumparandu-si acelasi brand. A ales un model 62 S, o masina eleganta si extrem de puternica.

3. Irinel Columbeanu si al sau Rolls-Royce Phantom

Irinel si-a realizat masina pe comanda, habitaclul fiind dotat cu diverse accesorii dorite specific de omul de afaceri. Pentru aceasta bijuterie Columbeanu a achitat 600.000 euro.

4. Fiul lui Cosmin Olaroiu si colectia impresionanta de peste 1,9 milioane de euro

Un Lamborghini Aventador de 375.000 euro, un Ferrari Berlinetta de 284.000 euro si multe multe alte automobile de peste 100.000 euro stau in garajul lui Dani Olaroiu, fiul celui mai bine platit antrenor de fotbal din Romania.

5. Printisorul si colectia sa de boliduri de peste 1 milioan de euro

Fiul cunoscutului om de afacerI Dan Grigoriu, fost general SRI, este posesorul unui in minunat Range Rover, unicat in Romania, modificat in intregime dupa specificatiile pustiului de catre o firma celebra de tuning din strainatate. Acesta a costat 250.000 euro, insa in garajul tanarului isi mai duc veacul si un Ferrari de 320.000 de euro, Un Porsche de 175.000 euro si multe alte branduri, printre care un BMW in valoare de 200.000 euro si un Nissan GTR de 110.000 euro.

Acestia sunt insa doar 5 dinte cei peste 600 de oameni din Romania care au inmatriculat oficial masini cu un cost de peste 200.000 de euro. Asadar, in Romania se „circula scump” si fiecare milionar profita de posibilitatea de a-si etala bogatia in cel mai frumos si elegant mod: pe 4 roti.