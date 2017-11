In timp ce Germania este tara autostrazilor si Franta este vestita pentru peisajele de care te poti bucura intr-o situatie extrem de bine gestionata in ceea ce priveste traficul auto, romanii nu se pot lauda cu niciuna dintre performante, iar acest lucru ii face probabil sa circule extrem de putin cu masina proprie sau masina de serviciu.

In Germania, in cel mai prost caz, conform datelor oficiale, o masina poate inregistra 50.000 de km anual. Insa acest lucru in cel mai prost caz. Media de km reali facuti de nemti intr-un an depaseste 75.000 de km, putand ajunge uneori chiar si la 100.000 km efectuati la volan.

Nici francezii nu sunt departe, ei petrecand la volan ore intregi si alergand peste 50.000 de km an de an cu automobilul.

Romanii se pozitioneaza in acest top intr-o situatie cu adevarat jenanta. Peste 30% dintre romani folosesc masina personala si masina de serviciu de 5 sau chiar de 7 ori mai putin decat nemtii si francezii.

Cati km reali efectueaza romanii cu masina in tara?

In medie, peste 41% dintre romani circula intre 10.000 si 20.000 de km pe an in Romania, fie cu masina proprie, fie cu cea de serviciu sau cu ambele concomitent.

Apoi, 20,83% traverseaza tara, acumuland intre 5.000 si 10.000 km reali de-a lungul unui an, in spatele volanului. 10.83% ajung sa faca intre 20.000 si 30.000 de kilometri, iar doar 5% ajung sa conduca peste 50.000 de kilometri intr-un an.

4.17% dintre romani ajung sa circule chiar sub 1000 de kilometri pe an.

Stim ca exista extrem de multi romani la noi care folosesc transportul in comun. De asemenea, o buna parte dintre cei care nu sunt soferi apeleaza la taxi-uri. Si dintre cei ce conduc mai sunt exemple care nu inregistreaza KM reali cu masina, deoarece circula foarte rar, iar la distante lungi prefera sa circule prin intermediul unor firme de rent a car. Inchiriaza masini si le folosesc pe o perioada scurta.

Astfel, romanii circula doar in proportie de 5% la acelasi nivel cu nemtii. Insa media kilometrilor facuti de romani, comparata cu media nemtilor sau francezilor este de pana la 7 ori mai mica, iar in cel mai bun caz pentru noi ne putem astepta sa circulam doar de 5 ori mai putin decat ei.

Fie ca discutam despre starea drumurilor, despre lipsa banilor pentru a consuma atat combustibil sau de inexistenta cauzelor care sa ne faca sa ne deplasam, iata ca statisticile ne pozitioneaza si in aceasta privinta de cel putin 5 ori mai jos decat tari precum Germania sau Franta.