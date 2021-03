La exact un an de la debutul pandemiei de Coronavirus, Asociația Română a Organizatorilor de Concerte și Evenimente Culturale (AROC) dă publicității rezultatele unui studiu făcut pe un eșantion reprezentativ de români care reprezintă publicul participant la evenimente. Sondajul de opinie privind participarea la evenimente în 2020 și 2021 a avut un număr de 13.568 de respondenți (persoane care au participat activ la evenimente în 2019, indiferent de vârstă sau sex, de pe teritoriul României) și s-a desfășurat în perioada 3 – 12 februarie 2021. Distribuția chestionarului a fost făcută prin newslettere trimise de către principalele companii de ticketing din România către baza de date de cumpărători activi și informări ale membrilor AROC către bazele de date și urmăritori activi.

Din cei peste 13.000 de respondenți, o treime au participat la între 2 și 5 evenimente live în 2020, iar dintre aceștia, aproximativ 90% s-au simțit bine și în siguranță. Peste 80% au spus că au respectat orice măsură doar ca să poată participa, chiar dacă unora dintre ei le-au displăcut.

Pentru 2021, 90% dintre toți cei chestionați au răspuns că vor să participe la evenimente dacă condițiile vor permite organizarea acestora, peste 72% sunt dispuși să se vaccineze pentru a putea participa, în timp ce procentul crește în cazul celor dispuși să se testeze, la peste 76%.

În ceea ce privește participarea internațională, 80% ar participa la un asemenea eveniment dacă ar ști că se permite testarea publicului, iar aproape 60% se simt confortabil cu orice capacitate de persoane admise la eveniment. Mutarea în mediul online nu este considerată o soluție bună de aproape 90%, iar 82% ar purta mască dacă organizatorii le cer asta. Chestionarul are o marjă de eroare de 1%.

„Semnalul dat de publicul român este clar: toată lumea vrea să revină la evenimente. Depunem eforturi uriașe pentru a convinge autoritățile să se așeze la aceeași masă cu noi și împreună să găsim soluții pentru redeschiderea sectorului cultural. Din păcate, până acum nu avem nicio concluzie, însă suntem dispuși să muncim zi și noapte pentru a veni cu un plan de redeschidere care să ia în calcul toate variantele”, afirmă Guido Janssens, președinte AROC.

„Suntem cel mai afectat sector și, la exact un an de la închidere, nu a existat vreun moment un grup de lucru la nivel guvernamental care să ofere predictibilitate organizatorilor, să înțeleagă problemele și să găsească soluții. Doar la Ministerul Culturii am găsit înțelegere, însă și ei se lovesc de aceeași indiferență din partea Guvernului. Există soluții, putem pune la dispoziția autorităților studii, propuneri de măsuri și documente de sute de pagini realizate de experți, care arată că evenimentele se pot relua în siguranță. Noi solicităm același lucru pe care l-am solicitat încă de la început: crearea unui grup de lucru, la nivel de Prim-Ministru, care să analizeze opțiunile de redeschidere a sectorului nostru și urgentarea aprobării schemei de ajutor de stat pentru sectorul cultural”, mai transmite reprezentantul asociației.

Întreg studiul este disponibil integral pe site-ul AROC, aici: https://www.aroc.ro/ro/rom-nii-vor-evenimente-i-sunt-cei-mai-dispu-i-s-respecte-regulile/

