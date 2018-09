Miruna, o poveste, romanul lui Bogdan Suceavă publicat la Editura Polirom în 2017 (în colecţia „Top 10+”), va apărea la editura iraniană Hanooz, în traducerea lui Babak Mazloumi.

Distins cu Premiul pentru Proză al Asociaţiei Scriitorilor din Bucureşti, romanul Miruna, o poveste a mai fost publicat în engleză (Twisted Spoon, 2014, traducere de Alistair Ian Blyth), italiană (Atmosfere Libri, 2015, traducere de Roberto Merlo) și slovenă (Editura Modrijan, traducere de Aleš Mustar). Prima ediție a romanului Miruna, o poveste, a apărut la Editura „Curtea veche” în 2007, urmată de cea de-a doua ediţie în 2008 în cadrul aceleiaşi edituri.

Ascuns în sălbăticia Munţilor Făgăraş, Valea Rea nu e un sat ca toate celelalte. Aici se află poarta spre Ţara Subpămînturilor Nesfîrşite, unde îşi au ielele palat, şi de aceea timpul are altă curgere, oamenii vieţuiesc sute de ani împărţindu-şi pămînturile cu fiarele codrului, iar văzduhul are irizaţii de basm. În Valea Rea ajung doi copii de la oraş să asculte poveştile extraordinare ale bunicului, care, făcîndu-le pe înţelesul lor, amestecă „cele văzute cu cele nevăzute, cele pentru copii cu cele pentru oameni mari, cele de nespus cu tăcerile, trecutul cu niciodată”, pînă cînd Prîslea-cel-Voinic ajunge să fie la fel de real ca regele Carol, deşi cei mici nu ar şti să zică „dacă au trăit în acelaşi timp sau unul înaintea celuilalt”. Amintirile luptelor de la Rahova se împletesc cu cele despre făpturi cu trup de abur şi sălbăticiuni preschimbate în stană de piatră, legendele haiducilor din Codrii Vlăsiei şi istoriile familiei se topesc în vise care se plămădesc aievea, iar lumea întreagă este povestită „ca într-un joc, ca într-un descîntec”, într-o carte mai curînd spusă decît scrisă.

Bogdan Suceavă s-a născut pe 27 septembrie 1969 la Curtea de Argeş. Studii în matematică la Universitatea din Bucureşti şi la Michigan State University. În prezent, profesor în Departamentul de Matematică de la California State University, Fullerton, SUA. Autor al volumelor de proză: Teama de amurg (1990); Sub semnul Orionului (1992); Imperiul generalilor tîrzii şi alte istorii (2002, 2003); Bunicul s-a întors la franceză, istorii (2003, 2008); Venea din timpul diez (2004, 2010, 2014); Miruna, o poveste (2007, 2008, 2017); Distanţe, demoni, aventuri (2007); Vincent nemuritorul (2008); Noaptea cînd cineva a murit pentru tine (2010); Memorii din biblioteca ideală (2013); Scrisori de la Polul Est (2015); Republica (2016).

Distincţii literare: Premiul I Nemira, în 1993, pentru nuvela Imperiul generalilor tîrzii; Premiul CopyRo, în 2002, pentru volumul Imperiul generalilor tîrzii şi alte istorii; Premiul pentru Proză al Asociaţiei Scriitorilor din Bucureşti pentru Miruna, o poveste. Premiul I al Reţelei literare pentru Noaptea cînd cineva a murit pentru tine. Ediţia cehă a romanului Venea din timpul diez şi traducătorul Jiři Našinec au primit premiul Josef Jungmann pentru cea mai bună traducere în limba cehă din anul 2014. Lucrări de matematică apărute în Houston Journal of Mathematics, Taiwanese Journal of Mathematics, American Mathematical Monthly, Mathematical Intelligencer, Beitrage zur Algebra und Geometrie, Differential Geometry and Its Applications, Czechoslovak Mathematical Journal, Publicationes Mathematicae, Results in Mathematics, Tsukuba Journal of Mathematics, Notices of the American Mathematical Society, Contemporary Mathematics, Historia Mathematica și în alte jurnale.

Editura Polirom pregăteste pentru luna noiembrie a acestui an un nou roman semnat de Bogdan Suceavă, Avalon. Secretele emigranților fericiți, volum care va apărea în colecţia „Fiction LTD” şi va fi lansat la Tîrgul Internaţional de Carte „Gaudeamus” ediţia 2018.