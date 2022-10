Romcarbon (ROCE), companie cu traditie in industria de prelucrare a plasticului si unul dintre cei mai importanti producatori de ambalaje din plastic din Romania, aniverseaza 70 de ani de activitate. Romcarbon a fost listata la Bursa de Valori Bucuresti in anul 1997, iar capitalizarea companiei la data de 26 octombrie 2022 era de 110 milioane lei. Romcarbon este recunoscut in piata nationala si europeana ca unul dintre cei mai importanti producatori de ambalaje din mase plastice si elemente filtrante. In ultimul deceniu, compania a investit in industria verde si a dezvoltat una dintre cele mai moderne fabrici de reciclare din Romania. Compania este unul dintre cei mai mari angajatori din judetul Buzau, cu aproximativ 900 de angajati.

„La 70 de ani de la infiintare, Romcarbon este un brand recunoscut atat pe piata romaneasca, cat si pe cea europeana, ca fiind unul dintre cei mai importanti producatori de mase plastice din Romania. Aceasta longevitate si pozitie privilegiata se datoreaza si faptului ca, de-a lungul timpului, am fost consecventi atat in ceea ce priveste respectarea principiilor eticii in afaceri cat si in ce priveste aplicarea politicilor interne menite sa asigure un management solid si eficient atat al riscurilor, cat si al oportunitatilor. Ne-am dezvoltat, am inovat si ne-am diversificat continuu paleta de produse, urmarind cu perseverenta obiectivele pe care le-am stabilit si avem planuri de investitii in continuare, cu scopul de a crea valoare pentru societate, pentru actionarii si angajatii nostri. Ne propunem totodata ca activitatea Romcarbon sa devina din ce in ce mai sustenabila si aliniata la tendintele globale, motiv pentru care, pe termen mediu si lung, urmarim, inclusiv, implementarea unor proiecte de centrale fotovoltaice pentru producerea de energie electrica din conversia energiei solare”, a declarat Huang Liang Neng, Presedinte al Consiliului de Administratie si Director General al Romcarbon.

„Romcarbon este una dintre primele companii listate la Bursa de Valori Bucuresti si unul dintre producatorii de ambalaje din plastic de referinta din Romania. Cu o istorie de 70 de ani, dintre care 25 sunt in stransa legatura cu istoria Bursei de Valori Bucuresti, Romcarbon este un reper de rezilienta si adaptare la cerintele si tendintele globale in continua schimbare din industria de prelucrare a plasticului. Ne bucuram sa vedem in Romcarbon un emitent cu un impact international puternic la nivelul industriei in care activeaza, responsabil si implicat in luarea de masuri si decizii sustenabile. Felicitari intregii echipe pentru parcursul de pana acum si mult succes in implementarea strategiilor de sustenabilitate, dezvoltare si inovare”, a declarat Adrian Tanase, CEO, Bursa de Valori Bucuresti.

Romcarbon este unul dintre cei mai importanti producatori de materiale plastice, ambalaje si elemente de filtrare, cu aplicabilitate in agricultura, automobile, constructii, HORECA, industria alimentara si altele. Incepand din 2012, in paralel cu liniile traditionale de activitate din domeniul prelucrarii plasticului, Romcarbon a deschis o noua directie de dezvoltare, in domeniul reciclarii plasticului si al producerii de materii prime si compound-uri din materiale reciclate si virgine, sectorul fiind dezvoltat continuu, prin cresterea capacitatii cantitative, prin largirea gamei de produse si prin imbunatatirea calitatii, includerea companiei in randul furnizorilor acreditati pentru industria auto fiind o confirmare a performantelor in domeniu. Prin noua directie de dezvoltare durabila pe care o prioritizeza, Romcarbon isi propune sa devina unul dintre pionierii economiei circulare din Romania, urmarind sa realizeze circularitatea afacerii si sa reduca amprenta sa de carbon, prin permanenta preocupare de a ingloba in produsele sale o proportie cat mai mare de materii prime reciclate, proiectand si fabricand produse care sa raspunda obiectivelor economiei circulare.

Romcarbon s-a listat la Bursa de Valori Bucuresti pe 27 februarie 1997, in prezent fiind tranzactionata pe Piata Reglementata, sub simbolul bursier ROCE. Actiunile companiei sunt incluse in indicii BETPlus, BET-XT, BET-BK, BET-XT-TR si BET-XT-TRN. Din 2020, Romcarbon beneficiaza de serviciile de market making ale emitentului oferite de SSIF BRK Financial Group (BRK). In cei 25 de ani de cand este listata la bursa, au fost tranzactionate un numar de peste 780 de milioane de actiuni, cu o valoare a tranzactiilor de aproximativ 170 milioane de lei. De asemenea, de la listarea companiei in anul 1997 si pana in prezent capitalizarea bursiera a Romcarbon a crescut de 149 de ori. Luand in calcul si dividendele distribuite de companie in acesti ani, valoarea unei investitii realizate in actiunile Romcarbon a crescut de 177 de ori de la listare pana in prezent.