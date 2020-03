”Romfour dorește să informeze toți călătorii că în contextul reglementărilor actuale determinate de Coronavirus (Covid-19), toate cursele, exceptând Italia, se vor desfășura în condiții normale. Vă asigurăm că depunem toate eforturile pentru a vă oferi călătorii în deplină siguranță. În acest sens, s-au luat o serie de măsuri preventive, printre care menționăm igienizarea cu aparate speciale a tuturor microbuzelor și autocarelor după fiecare cursă și dotarea fiecărei agenții cu soluții dezinfectante”.

