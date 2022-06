Pentru a preveni tăierile ilegale în fondul forestier de stat și transporturile ilegale de masă lemnoasă, direcțiile silvice din cadrul Regiei Naționale a Pădurilor – Romsilva au instalat, până în prezent, 177 de camere video de monitorizare, pe drumurile forestiere administrate.

O parte din aceste camere video sunt de tipul Licence Plate Recognition (LPR), care identifică și verifică automat numerele de înmatriculare ale autovehiculelor care circulă pe drumurile forestiere din pădurile de stat, permițând verificarea transporturilor de masă lemnoasă, precum și trasabilitatea lemnului exploatat din pădurile proprietatea publică a statului. Accesul la aceste sisteme video au și organele de poliție, în unele cazuri, în baza unor protocoale de colaborare.

Cele mai multe sisteme video au fost instalate la direcțiile silvice Caraș – Severin, Botoșani, Mureș, Bacău, Brașov, Hunedoara, Sibiu, Maramureș, Suceava și Vâlcea.

Procesul de implementare a acestor sisteme video este în desfășurare, la nivelul tuturor direcțiilor silvice din cadrul Regiei Naționale a Pădurilor – Romsilva fiind identificat un necesar de 1.603 sisteme de monitorizare video în fondul forestier de stat și pe drumurile forestiere. Amplasarea lor se va face în zonele cu risc la sustragerea de material lemnos, identificate de specialiștii Romsilva.

Se intenționează ca, pe viitor, aceste sisteme video să fie conectate la sistemul informatic SUMAL 2.0, printr-o investiție prevăzută în Planul Național de Redresare și Reziliență, acestea putând astfel să monitorizeze în timp real transporturile de lemn recoltat din pădurile de stat și să emită alerte dacă aceste transporturi de masă lemnoasă nu dețin avizele legale.

Regia Națională a Pădurilor – Romsilva administrează 3,13 milioane hectare păduri proprietatea publică a statului, circa 48% din pădurile țării, și asigură servicii silvice pentru circa un milion hectare de păduri aflate în alte forme de proprietate. De asemenea, Romsilva administrează 22 de parcuri naționale și naționale, precum și 12 herghelii de stat.

Din totalul pădurilor proprietatea publică a statului, 80% dețin certificarea managementului forestier în standard internațional.