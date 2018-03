Rona Hartner, pe care o vedeţi în reality-showul „Ferma Vedetelor”, de la PRO TV, a avut un an plin, cu multe probleme de sănătate, peste care a trecut însă cu bine. Artista a împlinit 45 de ani şi a făcut reporterilor Click! bilanţul ultimilor ani, cu bune, cu rele.

„La 10 zile după ce am ieşit de la <Uite cine dansează!> am plecat la <Ferma Vedetelor> (n.r. emisiunea s-a filmat anul trecut, în primăvară) şi într-un fel asta m-a scos din tristeţea aia, din starea aia. Am suferit enorm că a trebuit să renunţ la show, fiind emisiunea vieţii mele, mai ales că mie îmi place să dansez, să fac personaje. Când am ieşit din “Fermă” am fost să fac un RMN şi, din fericire, am avut baftă, că-s bună de carne, aşa cum se spune. Nu m-am menajat deloc la <Fermă>, am tot făcut exerciţii. M-am simţit bine acolo, aveam nevoie de reconectare cu natura.”, a povestit Rona Hartner pentru Click!.