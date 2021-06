După trei ani de relație și la un an și jumătate de la nuntă, Rona Hartner (49 de ani) și francezul Herve Camilleri (47 de ani) au decis să meargă pe drumuri separate în viață. Cei doi vor merge la notar să semneze actele de divorț la sfârșitul lunii. Rona Hartner a decis să încheie povestea de dragoste cu soțul francez, invocând certurile repetate dintre ei, care au apărut încă din momenul în care s-au căsătorit, notează click.ro.

Rona Hartner a explicat adevăratele motive care au dus la divorț, după numai un an și jumătate de căsnicie. „Am avut 55 de certuri cu el într-un an! Ne luam din nimic, ne-am certat odată o săptămână întreagă! Intrase zâzania în noi. Dacă îl contaziceai, imediat se supăra. Nu am mai știut cum s-o dau cu el. Și când n-am mai știut cum s-o dau, am zis: gata, divorțez! Avea momente când îl apucau niște nervi. Avea absolut totul să fie fericit, dar el era nervos. Aveam casă pe malul mării, am stat numai la plajă în izolare. Ce să vrei mai mult de atât? La un moment dat, erau certuri care nu se mai terminau, se repetau. Certurile astea au început după nuntă, de aceea am fost surprinsă. Ne era mai bine necăsătoriți. Nu cred că viața e făcută ca să fii nefericită, să te cerți, să fii neînțeles”, a declarat Rona Hartner, la emisiunea „Vorbește lumea”, de la Pro TV, potrivit sursei citate.

