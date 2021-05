Un nou divorț zguduie showbiz-ul românesc! Rona Hartner se desparte de soțul ei, DJ-ul francez Herve Camilleri, după trei ani de la nuntă! Cei doi nu mai locuiesc împreună de o lună și jumătate, de când au decis să o ia pe drumuri separate, potrivit click. ro

Șoc în showbiz! Rona Hartner (49 de ani) divorțează de francezul Herve Camilleri (47 de ani), bărbatul care i-a fost alături timp de trei ani și fără de care nu ar fi ieșit victorioasă în lupta cu cancerul!

Vestea a căzut ca un trăsnet, mai ales că cei doi colaborau foarte bine și pe plan muzical, fiind un cuplu foarte sudat. Vedeta a anunțat însă că ea și francezul nu mai formează un cuplu de o lună și jumătate. „Divorțez! De o lună jumate suntem separați. Eu am păstrat casa, era pe numele meu. De Paște nu am fost împreună. Probabil că misiunea pe care o aveam împreună a fost prea dificilă, Dumnezeu voia să fim mai puternici și poate că noi nu am fost. Drumurile noastre s-au despărțit!”, a declarat Rona Hartner, la emisiunea „Vorbește lumea”, de la Pro TV.

