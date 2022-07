Rona Hartner a împlinit 49 de ani pe 9 martie, iar ultimii ani au fost marcați de lupta cu cancerul și de divorț. Nu i-a fost deloc ușor. A slăbit și i-a fost rău după nenumăratele ședințe de chimioterapie! Cea mai recenta apariție ne înfățișează o altă Rona: frumoasă, veselă și curajoasă. Click! a vorbit cu celebra artistă care a oferit un interviu de excepție.

Rona, ai revenit în România după mult timp. Dar ai venit așa ca fulgerul: venit-plecat. De ce nu ai rămas mai mult?

Am venit alaltăieri pentru paranghelie direct din Franța în România, iar acum mă întorc acasă.

Arăți foarte bine!

M-am îngrășat. Toată viata am fost zveltă si nu-mi stă bine slabă. La boala asta nu ai voie deloc sa slăbești. Mai bine ești mai împănată ca să poți duce. Eu fac sport pe plajă. Am toate aparatele, mi le pun într-un loc special amenajat și fac sport între doi palmieri.

Ce face Rita? Are împlinit de curând 14 ani. E grea adolescența?

Fata mea e ok, dar a fost dată peste cap cu divorțul. A avut o perioadă în care s-a vopsit toate culorile în cap, dar eu o las pentru că vreau să-și afirme personalitatea. Facem petreceri cu prietenii ei. Nu sunt genul de mamă care să facă o educație franceză, restrictivă, ci românească, adică mai cool așa. Locuiește cu mine și încerc să o fac să participe la tot, să ne distrăm și să avem amintiri pentru că astea sunt importante. Tata, până în ultima secundă, a fost cu mine la toate concertele și dansa non stop! Acestea sunt amintirile pe care eu le am acum despre el și cu asta vreau sa rămână și fiica mea.

