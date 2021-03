A împlinit 48 de ani pe 9 martie şi a avut parte de o aniversare în familie, alături de soţul său, Herve Camilleri, şi de fiica ei în vârstă de12 ani, Sumalya. Iubitul său soţ i-a pregătit o surpriză şi a dus-o pe o insulă pustie, unde s-au bucurat doar ei doi de mare şi de soare, iar la întoarcere, acasă, fiica ei o aştepta cu un al doilea tort aniversar, notează click.ro.

Rona Hartner îşi trăieşte viaţa din plin şi e frumoasă! A câştigat lupta cu cancerul prin rugăciune şi acum simte că nimic nu îi mai poate sta în cale! Iată ce a povestit, exclusiv, pentru Click!

Click!: Cum a fost la aniversarea celor 48 de ani?

Rona Hartner: Acum, dacă nu avem voie cu petreceri şi dacă suntem doar online, parcă zici că îţi lipseşte ceva. Am chef să văd oamenii, m-am uitat la petrecerile din anii trecuţi, ce paranghelii am făcut de ziua mea. Anul acesta a fost ca de Revelion, am stat doar cu familia mea, cu soţul meu şi cu fiica mea şi a fost magic!

Cum staţi cu sănătatea? Cum vă simţiţi?

Tocmai am făcut un PET scan, este un scanner extraordinar, e un produs un pic fluorescent şi practic arată dacă este o aglomerare de celule canceroase. E cel mai puternic scanner care există! Trebuie să fac unul pe an, pentru că este destul de toxic pentru organism. Au descoperit iarăşi că nu mai am nici un fir de celulă canceroasă în mine. Au trecut deja 2 ani, în 2019 am terminat chimioterapia, mi-a trebuit un an să îmi revin. Ai nevoie practic de 5 ani ca să îţi revii definitiv, dar eu am reuşit să fac asta după un an pentru că m-am imunizat înotând în apă rece de mare şi mi-am revenit mult mai repede şi am eliminat mult mai mult toxinele, dar dacă ai un regim normal de viaţă, îţi trebuie cam 5 ani ca să elimini chimioterapia din corp. Vezi cum a gândit Dumnezeu să am totul la dispoziţie? Marea, la 500 de metri de casă… totul era predestinat ca să iasă bine! Soţul meu a venit la momentul oportun ca să fie alături de mine la bine şi la greu! Toate au venit la momentul oportun! De aceea trebuie să avem încredere incredibilă. Le aşază Dumnezeu exact! Ce e al tău e pus deoparte!

