Rona Hartner a traversat cu bine cea mai critică perioadă din viață ei. Vedeta a scăpat de cancer și acum este extrem de precaută. Din cauza Coronavirusului s-a autoizolat cum a știut mai bine în locuința ei din sudul Franței și spune că nu se plictisește deloc. A povestit exclusiv pentru Click! cum se descurcă, cum se autoimunizează, că face măști pentru toți vecinii săi și cântă online muzică creștină, electro, gospel, ba chiar a făcut și o slujbă electro și s-a rugat alături de toți cei care o urmăresc!

Click! Cum e situația în Franța? De cât timp sunteți în carantină? (n.r. La 30 martie sunt 40.174 de cazuri, 2.606 decese)

Rona Hartner: Dacă socotesc bine este a 17-a zi de stat în casă și de carantină. Este e foarte nasol, pentru că boala nu este ținută sub control din punctul meu de vedere. Nu suntem pregătiți pentru o astfel de criză! Singurul mod să ne ferim și să respectăm regulile este să nu ieșim din casă. Eu nu ies din casă pentru a nu îngreuna și mai mult situația. Criza este scăpată de sub control. Economic vorbind, nu știm ce se va întâmpla! Și în același timp, virusul se manifestă diferit, în funcție de persoană, nici oamenii tineri, nici cei în vârstă nu sunt în siguranță! Este complet inconștient să ne comportăm ca și când nu ar fi nimic! Eu stau în sudul Franței, la 5 minute de plajă. Am voie să mă duc, dar nu mă duc pentru că știu că sunt foarte mulți oamenii bolnavi care se plimbă pe străzi, e periculos. Vreau să mă protejez atât pe mine, cât și pe cei din jurul meu! M-am autoizolat mai puternic decât mi s-a cerut!

Citește INTERVIUL complet pe: https://www.click.ro/vedete/romanesti/interviu-rona-hartner-speriata-de-coronavirus-dupa-ce-invins-cancerul-la-ce-metode