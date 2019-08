Celebrul cântăreț irlandez Ronan Keating, fost component al grupului Boyzone a susținut un concert de zile mari la Brașov pe scena Festivalului «Cerbul de Aur». El a mărturisit în timpul recitalului său de sâmbătă seară că a tras o sperietura de moarte atunci când a venit la Brașov, potrivit click.ro.

Ronan a închiriat un avion pentru a ajunge de la București la Brașov și s-a speriat de moarte. „Băieții din trupa mea au venit aici de vineri, dar le-a luat patru ore și jumătate să vină cu mașina de la București, așa că eu am zis: N-o să fac asta! Am închiriat un avion și am zburat azi, mi-a luat doar 40 de minute. Dar era un avion mult mai mic decât mi-aș fi imaginat. Cred că nu mi-a fost atât de teamă niciodată în viața mea, mai ales când am ajuns deasupra munților”, a spus cântărețul Ronan Keating, în timpul recitalului său, conform sursei citate.

