La 43 de ani, Roxana Ciuhulescu vrea să demonstreze că poate, iar peste câteva zile va pleca în cea mai importantă competiție din viața ei: Survivor. Nu îi este frică, dar are emoții mari, în special pentru copiii ei, Ana și Cezar, care vor rămâne în grija lui Silviu, cel care îi este soț de patru ani, notează click.ro.Roxana Ciuhulescu a oferit un interviu exclusiv pentru Click!, în care a vorbit depre familie, pregătire și această importantă competiție.

Click!: Roxana, cum te pregătești de competiția Survivor? Peste câteva zile vei pleca.

Roxana Ciuhulescu: Mă pregătesc din toate punctele de vedere, fizic și mental. Îmi pregătesc organismul, mi-am pregătit familia. În primul rând fizic, pentru că fac foarte mult sport, de exemplu, mă duc la al doilea antrenament de ziua de astăzi, fac diferite clase, diferite tipuri de mișcare, mă pregătesc în mod special pentru supraviețuire și sunt clase specifice.

Îmi pregătesc organismul în sensul că am făcut și fac în continuare niște perfuzii cu minerale și cu vitamine și cu antioxidanți. Regimul meu alimentar: de trei săptămâni încoace mănânc slab caloric, dovadă că am și slăbit deja 2 kg. Mă pregătesc mental și m-am pus cam în toate ipostazele pe care cel puțin le-am urmărit și am văzut cam ce se întâmplă acolo.

Familia ta cum a acceptat că vei sta departe de ea o perioadă?

I-am pregătit pe cei mici, și pe cei mari. Ana, fetița mea, a fost prima care a vrut să plec la Survivor. Cu Cezar, cel mic, deja am lucrat și psihologic, m-a consiliat o psiholoagă cum să îl abordez și cum să îl învăț să se adapteze cu această idee.

