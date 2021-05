Supriză mare în showbiz! Se înmulțesc graviduțele în timp de pandemie. Roxana Vancea ( 30 de ani) a anunțat că este însărcinată în trei luni și jumătate. După ultima ecografie, Roxana și soțul ei, Dragoș, vor avea un băiețel, notează click.ro.

Roxana Vancea și soțul ei, antrenorul de fitness, Dragoș Paiu, și-au dorit foarte mult un copil. Antrenorul de fitness a renunțat la suplimentele pe care le lua zilnic pentru ca Roxana să rămână însărcinată cât mai repede. “Dragoș e foarte fericit, ne-am dorit mult asta. El a renunțat șapte luni să mai ia suplimentele pentru sală. Ne-am făcut analizele amândoi și am și aflat că am rămas însărcinată. S-a întâmplat foarte repede. Înainte am făcut teste de ovulație. Eu, în trecut, când mă îngrășasem, am avut probleme cu ovulația. Am făcut nu știu câte teste, două-trei odată, au ieșit toate pozitive. Așa l-am anunțat: era pe canapea și m-am dus cu testul la el”, a declarat Roxana Vancea, la emisiunea Teo Show de la Kanal D, potrivit sursei citate.

Citește articolul complet pe:https://www.click.ro/vedete/romanesti/roxana-vancea-este-insarcinata-sunt-70-sanse-sa-nasc-un-baiat