Roxana Vancea (31 ani) este însărcinată cu primul copil, în ultimul trimestru, dar burtica nu este deloc proeminentă. Vedeta a realizat și o ședință foto specială, alături de soțul ei și de micuțul Milan.

Vedeta mai are un fiu vitreg, Milan, de la soțul ei, Dragoș Paiu. Bruneta și soțul ei se pregătesc intens să devină părinți și să își strângă în brațe, băiețelul. Antrenoarea de fitness a declarat, potrivit click.ro, că s-a îngrășat doar 5 kilograme, iar în timpul sarcinii și-a făcut toate poftele.

„Nu mă simt însărcinată, n-am simțit până acum, sper să nu simt nici în astea trei săptămâni pe care le mai am. Aveam vreo 60 de centimetri în talie înainte de a rămâne însărcinată, acum am 85 de centimetri, la 35 de săptămâni. Am mâncat, dar deloc dulciuri. ”, a declarat Roxana Vancea, conform sursei citate.

