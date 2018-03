Roxana Vancea a avut parte de o aventură de neuitat în vacanţa din Bali, dar nu într-un sens pozitiv. A fost la doar un pas de a fi arestată deoarece nu cunoştea regulile locului şi a încălcat, în mod neintenţionat, una dintre normele respectate cu stricteţe de către cei din acea zonă, potrivit click.ro.

Întâmplarea în urma căreia Roxana a fost aproape de a ajunge în spatele gratiilor a avut loc cu luni în urmă, de Revelion, dar povestea a fost spusă abia în urmă cu câteva zile de această, în cadrul unei emisiuni tv, difuzată la Antena Stars. „Cele mai multe poze sunt făcute de prietena mea şi am mai fost cu încă un cuplu. Fac poze profi. Am stat în doua vile. Opt într-o vilă şi restul pana la 11 în alta. (…) Am prins acolo revelionul lor. Nu ai voie să ieşi din casă, te arestează dacă te prind pe stradă. Ne-au tăiat internetul. Nu aveam voie nimic. Am aprins un bec, eram prin curte şi a venit poliţia imediat”, a povestit Roxana Vancea, amuzată de cele întâmplate, conform sursei citate.

https://www.click.ro/vedete/romanesti/roxana-vancea-probleme-cu-politia-vacanta-din-bali