Roxen, artista care trebuia să reprezinte România în 2020 la Eurovison, a obţinut un ordin de interdicţie împotriva iubitului ei. Roxen a fost victima unor acte de violență pe data de 8 iunie, a făcut plângere la poliţie, iar acum vrea să tragă un semnal de alarmă legat de violenţa domestică, notează click.ro.

Cântăreaţa Roxen (20 de ani) a mărturisit că a fost şantajată şi abuzată de fostul ei iubit, aşa că tânăra a obţinut un ordin de restricţie împotriva acestuia. „Am avut ghinionul să trec prin această experiență, consider că a fost o lecție importantă și știu ce greșeli să nu mai repet. Am fost abuzată emoțional și șantajată, dar asta nu m-a oprit să lupt pentru a încerca să elimin această problema care, bineînțeles, mă macină. Consider că trebuie luate măsuri în aceste situații, indiferent de gravitatea lor, pentru că ele pot degenera cu o rapiditate uluitoare”, a declarat Roxen (Roxana Larisa Giurgiu) pentru www.protv.ro, conform sursei citate.

