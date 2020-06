Săptămâna aceasta, reprezentanta României la Eurovision a fost protagonista unui scandal din cauza iubitului care a lovit-o. Roxen a făcut plângere la poliție și le-a povestit prietenilor virtuali că nu vrea să se împace cu fostul așa cum ar fi apărut în mass media, notează click.ro.

„Va mulțumesc tuturor celor care m-ați înțeles, ați fost întotdeauna alături de mine și mi-ați respectat viața personală. Într-adevăr, am trecut printr-un moment neplăcut, din care am învățat foarte multe lucruri. Important este că sunt bine și cred că asta este ceea ce contează în acest moment. Demersurile pe care le-am luat în momentul în care a apărut această problemă în viața mea le-am luat fiind sigură de ceea ce vreau să fac și nu am de gând să dau înapoi. Îmi asum toate deciziile mele, nu am revenit asupra lor și nu voi reveni asupra lor”, a scris Roxen, conform sursei citate.

