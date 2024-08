10.000 de euro au fost strânși din donații pentru reamenajarea centrului HOSPICE Casa Speranței din Brașov, unde în acest moment peste 1200 bolnavi incurabili primesc îngrijirile medicale /paliative necesare. Suma a fost strânsă în cadrul evenimentul caritabil ROZ – Pentru Speranță, ce a adus împreună peste 250 de participanți.

„A oferi speranță este cea mai mare dintre responsabilitățile omenești, motiv pentru care sunt recunoscătoare eroilor de la HOSPICE pentru munca lor neprețuită. Sunt convinsă că același sentiment a inspirat numeroșii brașoveni reuniți în cadrul evenimentului caritabil ROZ – Pentru Speranță, în misiunea de a sprijini finalizarea centrului de zi dedicat pacienților HOSPICE”, a declarat Roxana Mînzatu, membru al Parlamentului European și fost ministru al Fondurilor Europene, care a participat la evenimentul caritabil din 8 august.

După 32 de ani de activitate, centrul din Brașov are nevoie de renovări urgente. Designerul de interior Anda Lupșan și arhitecta Andreea Kovasznai au sprijinit demersul prin realizarea unui proiect amplu de reamenajare. Costul total pentru finalizarea lucrărilor este de 110.000 de euro. Pentru a strânge o parte din aceste fonduri, Blisspire a organizat evenimentului caritabil ROZ – Pentru Speranță, care s-a bucurat de o largă audiență.

„Am fost impresionați și surprinși de numărul foarte mare de participanți la eveniment. După ce am vândut toate cele 200 de bilete online, am avut bucuria să vedem că oamenii continuau să apară, îmbrăcați în roz, chiar și fără bilet, din dorința de a contribui la această cauză caritabilă. Cu siguranță, au rezonat mult cu munca întregului personal, doctori și voluntari de la HOSPICE, care este extrem de apreciată în comunitate, dar și cu suferința pacienților, pentru care un confort crescut este extrem de important. Le mulțumesc tuturor participanților, sponsorilor și partenerilor. Cu ajutorul lor, am reușit să strângem suma de 10.000 de euro, care ne ajută să ne apropiem mai mult de finalizarea lucrărilor de reamenajare a centrului”, a precizat Anda Lupșan, designer de interior și de evenimente la Blisspire și organizatoarea ROZ – Pentru Speranță.

Evenimentul, aflat la a doua ediție, a înregistrat o creștere majoră, atât a numărului de participanți, cât și a fondurilor colectate, față de anul trecut. Un rol esențial în strângerea sumei de 10.000 de euro l-au avut sponsorii și partenerii inițiativei.

„Pot spune că ne bucurăm că putem fi în continuare alături de HOSPICE pentru al treilea an consecutiv în susținerea misiunii lor de a oferi pacienților cu boli incurabile posibilitatea de a trăi cu demnitate fiecare clipă”, a declarat Violeta Balint, director general Sennheiser România, companie care a fost sponsorul principal al evenimentului caritabil ROZ – Pentru Speranță.

HOSPICE Casa Speranței din Brașov a fost înființat în 1992 și a fost primul centru din România care a oferit îngrijire paliativă gratuită pacienților cu afecțiuni grave și boli incurabile. În cadrul acestuia, pacienții beneficiază de suport medical, social, emoțional și spiritual, printr-o abordare holistică ce cultivă speranța și crește calitatea vieții.

De-a lungul anilor, organizația medicală non-profit HOSPICE Casa Speranței a crescut semnificativ și a deschis și alte centre în țară, inclusiv în București.

Donațiile pentru HOSPICE Casa Speranței pot fi realizate:

– prin accesarea link-ului: https://www.hospice.ro/slide/doneaza/

– prin trimiterea unui mesaj SMS cu textul „TIMP” la numărul de telefon 8844. Costul unui SMS este 2 euro/lună.