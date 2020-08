Și-a pus silicoane din banii câștigați la emisiunile la care a participat, dar a fost mereu urmărită de ghinioane. Ruby (31 de ani), așa cum este cunoscută cântăreața Ana Claudia Grigore, ajuns din nou pe mâinile doctorilor după ce s-a dat mare și tare în reality-showuri, potrivit click.ro.

Solista a povestit pe profilul ei de Instagram prin ce a trecut. Vedeta a ajuns pe mâna doamnei doctor Elena Martin, care a operat-o. „Nu vă îngrijorați pentru mine, că n-am probleme decât pe cele pe care mi le fac singură. Nu am avut grijă de intervenția mea de la sâni, din păcate, spre rușinea mea, am niște zvâcuri din astea de nebună și nu pot să stau potolită niciodată. Promit că voi sta tot anul cuminte, ca să nu mai fie nicio problemă. După prima mea intervenție la sâni am fost a doua zi în frig, la concert în Iași, și am început să fac pe acolo ca o nebună. Și m-am comportat tot timpul ca și când nu s-a întâmplat nimic, pentru că mie nu mi place să iau în serios bolile. A trebuit să intervină din nou doamna doctor. Dar nu am fost cuminte nici după intervenție, am fost la Survivor, nu am avut grijă de mine. Am început să rețin apă, doamna doctor a rezolvat problema”, a povestit vedeta, conform sursei citate.

Citește articolul complet pe: https://www.click.ro/vedete/romanesti/ruby-la-spital-dupa-fiecare-show-tv-declaratiile-solistei-care-si-distrus-sanii-de