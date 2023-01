În aceste zile, sportivii Godroman Lucian, Bilauca Cristi, Donisa Andrei, Cucoș Ionuț, Hostiuc Daniel, Săvucă Denis, Florea Gabriel, Croitoru Valentin, Plăcintă Gabriel (elevi ai Liceului cu Program Sportiv Suceava) și Alexandriuc Andrei, Bivol Matei, Bejan Dragoș, Beleca Fabian și Ivanovici Răzvan (Sportivii de la CSS Gura Humorului), componenți ai echipelor de Rugby U18 și U17, pregătite de profesorii antrenori Prorociuc Codrin și Coca Mihai, se află în pregătire cu lotul național de juniori la Bârlad.

