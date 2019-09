Pe parcursul acestui an, echipele de rugby Under 8, Under 10 și Under 12 ale Clubului Sportiv Municipal Suceava au participat la Circuitul Național, un șir de turnee în cinci orașe ale țării, competiția fiind organizată de Federația Română de Rugby. Micii iubitori ai sportului cu balonul oval sunt antrenați la clubul fanion al județului Suceava de fostul jucător Vasile Conachi.

La primul turneu din Circuit, care a avut loc la Constanța, sucevenii au fost cu toate cele trei echipe Under 8, Under 10 și Under 12, cei mai mici reușind să se claseze pe locul III. La al doilea și al treilea turneu, care au avut loc pe rând la Brașov și apoi la Cluj, CSM Suceava a fost singura reprezentantă din Moldova cu echipa Under 8. La Brașov formația suceveană s-a clasat pe locul II, în timp ce la Cluj s-a situat pe III.

Al patrulea turneu s-a desfășurat la Bârlad, locație unde din nou CSM Suceava a fost cu toate cele trei echipe. Spre satisfacția antrenorului Vasile Conachi, echipele Unde 8 și Under 12 s-au clasat pe ultima treaptă a podiumului de premiere.

Ultimul turneu, al cincilea, a avut loc la finele săptămânii trecute în București. Echipa Under 8 a ocupat locul III în acest turneu, dar locul II la finalul competiției. Micii rugbiști au fost recompensați cu echipamente, dulciuri, sucuri și au avut ocazia să cunoască adevărate legende ale jocului cu balonul oval din România. Antrenorul sucevean Vasile Conachi a fost desemnat pe drept cel mai bun antrenor la nivel Under 8 din România.

Din echipa CSM Suceava au făcut parte sportivii: Octavian Rusu, Rareș Ruști, Gabrioel Tănase, Luca Ciurar, Tudor Chitic, Filip Plăcintă, Giulia Boinceanu, Teodora Călin, Alexandru Rusu și Sofia Avarvarei (echipele la această categorie de vârstă fiind mixte).