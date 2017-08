Sezonul competiţional 2017 al Diviziei Naţionale de rugby a fost unul de senzaţie pentru echipa CSM Bucovina Suceava. După ce şi-a luat elan din mers, formaţia suceveană pregătită de antrenorul Constantin Vlad a acces în finala competiţiei în care, după un meci de povestit copiilor, a câştigat cu 26-25 în faţa celor de la CS Năvodari şi a promovat în Superliga CEC Bank.

Atunci, entuziasmul a fost general, iar optimismul la cote maxime, însă bătrânii obişnuiţi cu „mersul lucrurilor” în sportul românesc au fost circumspecţi pentru că pasul de la semiprofesionism la profesionism este unul mare. Acum, după câteva luni de zile, deja „floricelele” s-au ofilit şi echipa suceveană s-a înscris din nou la startul Diviziei Naţionale, adică eşalonul secund al rugbiului românesc. Aşa, mai bine îi lăsam pe cei din metropola Năvodari să meargă înainte şi să-şi încerce ei norocul în Superligă!

„După o analiză serioasă a Consiliului de Administraţie al echipei CSM Bucovina Suceava s-a constatat că nu există condiţii pentru prezentarea în Superliga CEC Bank conform caietului de competiţie primit din partea FRR. În această situaţie, s-a hotărât ca formaţia noastră să se prezinte din nou în Divizia Naţională.

Important este ca să existe continuitate în rugbiul sucevean, iar copiii şi juniorii suceveni, foarte talentaţi, să aibă unde să evolueze la vârsta senioratului. Probabil în următoarea perioadă CSM Bucovina Suceava va deveni o echipă formatoare care va oferi tinerilor posibilitatea de a progresa şi a promova în rugbiul de mare performanţă.

Mulţumim Primăriei şi Consiliului Local şi tuturor celor care de 13 ani ne sprijină. Primăria şi Consiliul Local ne-au fost întotdeauna alături şi au fost principalii noştri susţinători. Repet, important este ca rugbiul sucevean să aibă o echipă de seniori, pentru că are tradiţie şi are „marfă” care vine din urmă” a declarat antrenorul sucevean Constantin Vlad, una din legendele vii ale sportului de pe aceste meleaguri.

