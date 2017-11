Formația CSM Suceava a întâlnit la finele săptămânii trecute pe stadionul ”Unirea” gruparea Tomitanii Constanța. Dacă în partidele anterioare gazdele s-au ”tăiat” în general în reprize secundă, de această dată ei au jucat mai bine după pauză, dar tot au pierdut în fața echipei de pe litoral.

Partida dintre CSM Suceava și Tomitanii Constanța a început cu un moment de reculegere ținut în memoria medicului naționalei României, Octavian Campian, decedat la doar 41 de ani. La chiar prima fază a meciului oaspeții au marcat eseu și au preluat conducerea pe tabela de marcaj cu 5-0. După ce Andrei Manole a redus din handicap prin lovitura de pedeapsă transformată de Andrei Manole, sucevenii s-au întrecut în gafe și decizii neinspirate. Constănțenii au profitat și au marcat nu mai puțin de 24 de puncte din patru eseuri și două transformări. Cea mai frumoasă încercare a disputei a fost realizată de ex-suceveanul Ștefan Ștefăroi care l-a depășit în duelul direct pe prietenul său Lucian Preutescu de la gazde. A fost așadar 3-29 în favoarea celor de la Tomitanii Constanța la pauză, însă diferența a fost facilitată de gravele erori ale sucevenilor.

Pe o vreme închisă și rece, în partea a doua puținii spectatori prezenți în tribune au avut ocazia să vadă o dispută ”fierbinte” de rugby adevărat în care ”vioara întâi” au fost gazdele. Cei care au început mai bine partea secundă au fost tot cei de la Tomitanii Constanța care au mai înscris un eseu transformat și au dus scorul la 36-3 în favoarea lor.

Răniți în propriul orgoliu, sucevenii au revenit în meci prin eseu reușit de Vasilică Ivanov după o greșeală a fundașului constănțenilor. Dumitru Ștefăroi a transformat încercarea și scorul a devenit 10-36. Până la fluierul final elevii antrenorului Marius Colțuneac au mai izbutit două eseuri prin Ionuț Florea și Lucian Preutescu, scorul final fiind 20-36 în disputa dintre CSM Suceava și Tomitanii Constanța. Chiar dacă a pierdut, echipa gazdă nu s-a făcut de râs, iar jucătorii suceveni au contribuit la ceața din luncă cu aburii care le-au ieșit din piepturile lor după eforturi generoase.

