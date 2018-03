În primul meci oficial al anului 2018, rugbiștii de la CSM Suceava au evoluat pe terenul liderului la zi al Diviziei Naționale, Tomitanii Constanța. După un joc cu mare consum de energie din partea celor 30 de sportivi, gazdele s-au impus cu 36-9.

”Eu zic că ne-am prezentat bine la acest meci în care am întâlnit cea mai valoroasă grupare din eșalonul secund al rugbiului românesc. Am avut și moment bune de joc, dar au fost și multe faze în care nu am avut continuitate. S-a văzut din plin lipsa de experiență a tinerilor noștri jucători, însă eu sunt convins că ei vor crește de la meci la meci” a declarat antrenorul echipei CSM Suceava, Marius Colțuneac.

Punctele formației sucevene au fost reușite de Sabin Crețu din lovituri de pedeapsă.

După ce în tur au suferit la capitolul fizic, pe finalurile de joc, rugbiștii suceveni au reușit să facă un stagiu de pregătire centralizată de 7 zile la Mălini, cantonament care a fost asigurat de firmele AC Mobile și Expertoptic, conduse de doi foști jucători ai echipei, Alin Crețu și Andrei Puiu.

„Am avut parte de un cantonament bun, în care jucătorii s-au conformat la cerințele mele. Chiar dacă a fost o perioadă mai grea, jucătorii au înțeles necesitatea acestui stagiu de pregătire. Am avut 3 antrenamente pe zi, iar jucătorii nu prea au fost obișnuiți cu acest mod de încărcătură fizică, dar s-a acumulat foarte bine. Avem o echipă cu mulți jucători tineri, pe care am încercat să-i integrăm cât mai repede, cu toate că sunt conștient că nu putem acest lucru într-o perioadă scurtă. Sperăm ca de la meci la meci să crească și să ne ajute mai mult. Dacă din punct de vedere fizic stăm bine, mai avem de lucrat pe compartimente. Chiar dacă am stat 7 zile în cantonament, nu a fost destul timp să punem toate lucrurile la punct. Vom munci în continuare, mai ales pe pachetul de înaintare, unde suntem puțin descoperiți”, a explicat Marius Colțuneac.

Tehnicianul sucevenilor a mai adăugat că din anul 2010, echipa a făcut doar un singur cantonament, iarna trecută, la Vatra Dornei.

„Banii de la minister sunt foarte puțini și de aceea mulțumim Primăriei municipiului Suceava, Consiliului Local Suceava pentru că ne sprijină și, cu siguranță, fără ajutorul lor nu ne-am fi putut desfășura activitatea. Cantonamentul a fost asigurat de principalii noștri sponsori, Alin Crețu de la firma AC Mobile, și Andrei Puiu, de la Expertoptic, Asociația Prietenii Rugby-ului din Bucovina”, a completat Marius Colțuneac.