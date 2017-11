În cadrul etapei a VII-a a Diviziei Naţionale de rugby, CSM Suceava a înregistrat primul său succes stagional. Formaţia pregătită de Marius Colţuneac s-a impus pe stadionul “Unirea” cu scorul de 32-14 (15-7) în faţa grupării RCM Galaţi.

Gazdele au dominat jocul şi au marcat nu mai puţin de şase eseuri prin Portariu, Nistor, Toloş, Creţuleac şi Ivanov, două, Dumitru Ştefăroi reuşind o transformare. Această victorie a fost binevenită după o serie de partide în care CSM Suceava a pierdut la limită cum ar fi cele cu Ştiinţa Petroşani, Gloria Buzău şi CSUAV Arad. Meciul cu RCM Galaţi a fost ultimul din acest an, prima etapă din retur urmând să fie pe 17 martie 2017, acasă cu Tomitanii Constanţa.

Rezultate înregistrate în etapa a VII-a a Diviziei Naţionale:

CSM Suceava – RCM Galaţi 32-14

Tomitanii Constanţa – CSUAV Arad 92-0

Gloria Buzău – Ştiinţa Petroşani 5-0 (neprezentare)

CS Năvodari – RC Bârlad 25-15