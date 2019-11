În ultima partidă a turului Diviziei Naţionale de Seniori (DNS), echipa RC Gura Humorului a avut o deplasare difcilă, pe terenul liderului, Ştiinţa Petroşani. În ciuda tuturor previziunilor, care anticipau un scor fluviu, rugbiştii humoreni au făcut unul dintre cele mai bune jocuri şi au plecat învinşi la o diferenţă rezonabilă, scor 44-22 (18-3). Elevii antrenorului Ştefăniţă Rusu au reuşit trei eseuri, lucru remarcabil având în vedere diferenţa de valoare dintre cele două loturi. Pentru humoreni au punctat Petrişor Bogdan, Dumitru Ştefaroi şi Ciprian Hostiuc, ultimul revenit în acest sport după o pauză de mai bine de 3 ani. Pentru gazdele de la Petroşani două din cele şase eseuri au fost opera lui Cătălin Dascălu, un produs al şcolii de rugby din Gura Humorului, fost campion la under 17 şi under 18 cu echipa bucovineană.

Ştefăniţă Rusu, managerul celor de la RC Gura Humorului, s-a declarat mulţumit de jocul şi atitudinea jucătorilor, mai ales că pentru meciul de ieri nu a putut deplasa decât 18 sportivi.

„Un meci foarte reuşit din punctul nostru de vedere, care a demonstrat că valoarea noastră nu este cea din etapa precedentă, pierdută drastic pe teren propriu. Eu spun că atunci a fost un accident, iar replica pe care am dat-o celor de la Petroşani arată că avem potenţial. Urmează o pază competiţională în care sperăm să facem un cantonament pentru omogenizare şi să aducem 2-3 jucători de la echipele de juniori, pentru că acesta este planul nostru pe termen lung: să formăm o echipă competitivă. Eu sunt optimist şi mulţumesc pe această cale sponsorilor care ne sunt alături”, a precizat Ştefăniţă Rusu.

Cealaltă reprezentantă a noastră în DNS, CSM Bucovina Suceava, a amânat meciul pe care trebuia să-l dispute în deplasare cu CS Năvodari.