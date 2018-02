Echipa de rugby CSM Suceava a reuşit în sezonul precedent o performanţă absolut remarcabilă şi surprinzătoare izbutind să câştige Divizia Naţională şi să promoveze în SuperLigă. Din păcate, timpul scurt rămas pentru organizarea lucrurilor pentru a face faţă primului eşalon valoric şi lipsa fondurilor au făcut ca gruparea suceveană să nu poată evolua la cel mai înalt nivel, ci tot în liga secundă.

Pentru a încerca evitarea unei astfel de situaţii care a sfărâmat visele unor tineri, formaţia de rugby CSM Suceava a organizat o conferinţă de presă menită să găsească soluţii pentru un viitor mai bun. La această întâlnire cu presa, găzduită de Cantina Clubului Sportiv Municipal, au participat antrenorul echipei, Marius Colţuneac, unul dintre principalii sponsori, Alin Creţu, doi dintre jucători, Lucian Preutescu, căpitanul formaţiei sucevene şi fundaşul Alin Elisei, iar din partea gazdelor directorul adjunct, Valerică Gherasim.

„Echipa secţiei noastre de rugby a reuşit sezonul trecut un lucru deosebit, promovarea în SuperLigă. Din păcate, nu au fost fonduri pentru participarea formaţiei în primul eşalon valoric.

CSM Suceava se străduieşte să ofere condiţii decente rugbiştilor suceveni şi mulţumeşte Primăriei şi Consiliului Local pentru sprijinul acordat fără de care activitatea nu ar fi putut continua” a declarat directorul adjunct al CSM Suceava, Valerică Gherasim.

„Ar fi fost foarte frumos să jucăm în SuperLigă, mi-aş fi dorit, dar nu s-a putut. Nu am avut cum să ne adaptăm la condiţiile de prim eşalon valoric. Pentru a încerca să nu ne mai confruntăm cu asemenea situaţii, dorim realizarea unui proiect de 3-4 ani la finalul căruia să fim capabili de promovare. Mulţumim Consiliului Local, Primăriei, sponsorilor, Asociaţiei Prietenii Rugbyului Sucevean şi tuturor celor care ne-au ajutat.

Deocamdată echipa noastră este într-un proces de schimbare, de formare şi ne străduim să creăm un lot cât mai competitiv cu ajutorul tinerilor de la LPS Suceava şi CSŞ Gura Humorului. Avem un lot de 39 de jucători, în mare majoritate tineri şi încercăm să ne descurcăm cum putem” a afirmat antrenorul echipei de rugby CSM Suceava, Marius Colţuneac.

„Noi suntem alături de echipa CSM Suceava şi am încercat să o ajutăm cum putem. Ne străduim să atragem în jurul nostru mai mulţi susţinători, dar ne dorim mai multă deschidere şi din partea conducerii CSM pentru dialog şi pentru crearea unei strategii pentru progresul echipei.

Este foarte greu să faci mare performanţă cu semiprofesionişti şi să te confrunţi cu probleme mari legate de condiţiile oferite sportivilor” a spus Alin Creţu, unul din principalii sponsori ai formaţiei de rugby CSM Suceava.

„Această echipă de rugby a Sucevei, în opinia mea, nu va pieri niciodată pentru că joacă mai mult cu sufletul. Anul trecut am trecut de la extaz la agonie din cauza faptului că după ce am câştigat DNS nu am putut juca în SuperLigă. Avem în zonă mulţi copii şi tineri cărora le place rugbiul, deci material uman avem, dar nu avem cele mai bune condiţii de pregătire şi refacere” a conchis căpitanul echipei CSM Suceava, Lucian Preutescu împreună cu colegul său, Alin Elisei.

„Noi în cadrul CSM Suceava, aşa cum am menţionat, ne străduim să facem tot posibilul pentru ca echipa noastră să meargă înainte. După calculele făcute, pentru o participare la nivel mediu într-un sezon competiţional este nevoie de un buget de un milion de lei.

Nu trebuie uitat faptul că echipa de rugby CSM Suceava nu putea să-şi continue activitatea dacă Consiliul Local şi Primăria Municipiului nu le acorda un buget de 300.000 de mii de lei. Clubul nostru este finanţat de MTS, iar bugetul total al CSM Suceava este de 290.000 de lei, din care 40.000 sunt alocaţi rugbiului.

De-a lungul anilor am încercat amenajarea bazei sportive Unirea pentru a asigura condiţii bune de joc. S-au făcut eforturi, în limita posibilităţilor şi în mod cert vor mai fi îmbunătăţiri” a finalizat directorul adjunct al CSM Suceava, Valerică Gherasim, care a „ţinta tirului” de cerinţe ale rugbiştilor şi jurnaliştilor locali în lipsa directorului Vasilică Băiţan.

Echipa de rugby CSM Suceava se pregăteşte la nivel local până în data de 28 februarie, după care, având sprijinul sponsorilor va pleca într-un stagiu de pregătire centralizată de o săptămână la Mălini. Primul joc oficial al anului 2018 va fi în 11 martie pe terenul echipei Tomitanii Constanţa.

„Este un sezon dificil, unul de tranziţie, unul în care încercăm să-i integrăm şi pe cei mai tineri în angrenajul echipei. Pentru noi aici la Suceava lucrurile sunt mai complicate deoarece un copil se apucă de rugby la 15 ani şi în trei ani nu a trecut prin toate fazele jocului pentru a putea fi apt pentru a trece la seniori. Oricum, voinţă este, tineri sunt şi încercăm să alcătuim din nou o echipă adevărată, pentru că o familie suntem şi să ducem rugbiul sucevean acolo unde a fost şi merită” a afirmat antrenorul Marius Colţuneac.