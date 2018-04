La sfârşitul săptămânii echipa Liceului cu Program Sportiv din Suceava începe sezonul oficial al Campionatului Naţional de rugby în şapte Under 19. Primul turneu din acest an va avea loc la Focşani, iar următoarele la Baia Mare, Bucureşti şi Suceava.

În acest moment, formaţia suceveană se află pe locul III în clasament şi ar vrea să termine pe podium şi la sfârşitul acestui sezon competiţional.

„Am făcut o pregătire bună la începutul acestui an şi am disputat şi câteva meciuri amicale cu cei de la Gura Humorului. Avem o generaţie bună, ne aflăm pe un loc bun în clasament şi ne dorim un loc în primele trei la final de campionat pentru că băieţii noştri merită acest lucru.

Ar fi foarte frumos ca la ultimul turneu din acest sezon competiţional, care va avea loc la Suceava, echipa noastră să facă meciuri bune şi efortul jucătorilor să fie încununat de o medalie” a declarat antrenorul echipei de rugby în şapte Under 19 a LPS Suceava, Dumitru Livadaru.