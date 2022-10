În cadrul etapei a V-a a turneului play-out al Ligii Naționale de rugby, CSM Suceava va primi pe teren propriu vizita echipei CSM Galați. Partida va avea loc pe stadionul ”Unirea”, sâmbătă de la ora 11.00.

Gazdele se prezintă la meci după o înfrângere clară suferită pe terenul celor de la RC Bârlad, în timp ce dunărenii vin după un succes venit pe ultima ”sută de metri” în duelul cu RC Gura Humorului.

”Cu siguranță oaspeții noștri sunt favoriți, dar noi am făcut întotdeauna meciuri bune pe propriul teren. Sper să reușim din nou acest lucru și așteptăm iubitorii rugbiului sucevean în tribune.

Am încercat să rezolvăm toate problemele medicale pe care le avem și să ne prezentăm cu cel mai bun XV la partida cu gălățenii. Este una din ocaziile, puține, care au mai rămas din acest sezon competițional de a mai aduna puncte” a declarat antrenorul echipei de rugby CSM Suceava, Marcel Crețuleac.

În aceeași etapă, RC Gura Humorului va juca acasă cu RC Grivița București.